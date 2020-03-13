Холостяк-10: ошеломляющие откровения девушек и смелый поступок с эротической поэзией
Во втором выпуске романтического реалити «Холостяк» на СТБ пилот Макс Михайлюк пригласит на первое индивидуальное свидание Наташу.
С помощью Гриши я подготовил максимально спонтанное свидание,– скажет Холостяк.
В одном из торговых центров паре предстоит пройти несколько испытаний за ограниченное количество времени, а именно: подобрать одежду для свидания друг с другом, а также позаботиться о совместном времяпрепровождении. Но делать это Макс и Наташа будут порознь.
Кроме того, ведущий проекта Григорий Решетник предложит девушкам погрузиться в мир эмоциональных тонкостей. Каждая участница будет по очереди тянуть бумажку с названием той или иной эмоции и вспоминать случаи в своих отношениях, когда она переживала это ощущение.
Я люблю такие игры – это возможность узнать лучше других,– честно признается одна из девушек.
Еще один неожиданный поворот второго выпуска – смелый поступок Даны. Девушка пишет эротическую поэзию. И обратить внимание Холостяка она вновь решит своим стихом.
Я надеюсь, что мою открытку Макс не оставит без внимания и ответа,– скажет она.
Но не смутит ли Макса откровенное послание Даны? И какой будет его реакция на такой смелый жест девушки? Не пропустите второй выпуск романтического реалити «Холостяк» сегодня, 13 марта, в 19:00 на СТБ!
Напомним,