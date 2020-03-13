Холостяк-10: ошеломляющие откровения девушек и смелый поступок с эротической поэзией

13 марта 2020 14:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: ошеломляющие откровения девушек и смелый поступок с эротической поэзией
Холостяк-10 Макс Михайлюк
кадр из программы

Во втором выпуске романтического реалити «Холостяк» на СТБ пилот Макс Михайлюк пригласит на первое индивидуальное свидание Наташу.

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Во время этой встречи у пары появится возможность узнать друг о друге значительно больше – для этого им предстоит пройти ряд испытаний. Тема спонтанности останется ключевой в общении Макса и Наташи.

С помощью Гриши я подготовил максимально спонтанное свидание,
– скажет Холостяк.

В одном из торговых центров паре предстоит пройти несколько испытаний за ограниченное количество времени, а именно: подобрать одежду для свидания друг с другом, а также позаботиться о совместном времяпрепровождении. Но делать это Макс и Наташа будут порознь.

Холостяк-10: выпуск 2 от 13.03.2020 / пресс-служба канала СТБ
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Задача каждого из них – оперативно принимать решения, которые потом отразятся на дальнейшем вечере. Выбор девушки откровенно удивит Холостяка, ведь появится она перед ним не в вечернем наряде, а в крайне необычном образе! Оценит ли Макс выбор Наташи? И сойдутся ли интересы пары?

Кроме того, ведущий проекта Григорий Решетник предложит девушкам погрузиться в мир эмоциональных тонкостей. Каждая участница будет по очереди тянуть бумажку с названием той или иной эмоции и вспоминать случаи в своих отношениях, когда она переживала это ощущение.

Я люблю такие игры – это возможность узнать лучше других,
– честно признается одна из девушек.

Холостяк-10: выпуск 2 от 13.03.2020 / пресс-служба канала СТБ
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Откровенность другой холостячки просто ошеломит! Окажется, что эта девушка столкнулась с рукоприкладством и агрессией со стороны молодого человека. Кто же именно?

Еще один неожиданный поворот второго выпуска – смелый поступок Даны. Девушка пишет эротическую поэзию. И обратить внимание Холостяка она вновь решит своим стихом.

Я надеюсь, что мою открытку Макс не оставит без внимания и ответа,
– скажет она.

Но не смутит ли Макса откровенное послание Даны? И какой будет его реакция на такой смелый жест девушки? Не пропустите второй выпуск романтического реалити «Холостяк» сегодня, 13 марта, в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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