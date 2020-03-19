Что смотреть по ТВ 19 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 19 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Из-за пандемии коронавируса многие работодатели перевели сотрудников на удаленную работу.

Читайте также Том Хэнкс и Рита Уилсон побороли коронавирус Это отличная возможность не тратить несколько часов на дорогу в офис и провести свободное время с пользой и удовольствием, например, пообщаться с близкими и вместе посмотреть фильмы по ТВ (отметим, кинотеатры также на карантине).

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня.

Удивительный мир Марвена

США, Япония, фэнтези, драма, комедия, биография, 2018

Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.5

ViP Premiere, 19 марта 12:30

38-летний художник Марк Хоганкэмп стал жертвой жестокого уличного нападения. Чтобы оправиться от психологической травмы, он создает кукольный городок времен Второй мировой войны под названием Марвен. Погрузившись в мир фантазий, Марк находит в себе силы взглянуть своим страхам в глаза.

Основано на реальной истории.

Годзилла

США, Япония, фантастика, боевик, триллер, приключения, 2014

Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.1

ViP Megahit, 19 марта 15:20

В глубинах Тихого океана пробуждается древнее и могущественное существо, способное уничтожить все человечество. И что самое страшное: оно пробуждается не одно. Никакое оружие не способно убить гигантских монстров. Поэтому людям остается лишь не вмешиваться в схватку доисторических титанов.

Понравится тем, кто любит фантастические боевики и фильмы про монстров.

Кого ты любишь

Дания, Швеция, драма, 2014

Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.6

TV1000 World Kino, 19 марта 20:00

Всемирно популярный датский певец Томас Джейкоб живет в солнечном Лос-Анджелесе. Все свое время он проводит на студии звукозаписи, съемках и концертах. Музыка — смысл его жизни. Вернувшись в родную Данию, певец встречает родную дочь и своего 11-летнего внука, которого он никогда не видел. Судьба дает Томасу шанс исправить ошибки прошлого.

Ценителям хорошего саундтрека в кино обязательно к просмотру.

Эмануэль и правда о рыбах

США, триллер, драма, 2013

Рейтинг: IMDb 6.0, КиноПоиск 6.8

TV1000 World Kino, 19 марта 22:50

С раннего детства Эмануэль корит себя в смерти матери. Женщина умерла при родах, подарив своей дочери жизнь. И когда по соседству поселяется Линда, так похожая на ее покойную мать, Эмануэль начинает проводить с ней все свое свободное время. Две израненные души становятся спасением друг для друга.

Проникновенная драма для любителей независимого кинематографа.

Прогулка среди могил

США, драма, триллер, детектив, 2014

Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.4

TV1000 Action, 19 марта 23:40

В Нью-Йорке произошла серия загадочных и зверских убийств. Одной из жертв стала жена влиятельного наркобарона, который намерен отомстить за смерть возлюбленной. Чтобы найти виновников, он нанимает частного детектива Скаддера, копа в отставке. В процессе расследования герою придется выйти за рамки закона и морали.

Мрачный детективный триллер с неожиданными сюжетными поворотами.