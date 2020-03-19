Что смотреть по ТВ 19 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Из-за пандемии коронавируса многие работодатели перевели сотрудников на удаленную работу.
Удивительный мир Марвена
- США, Япония, фэнтези, драма, комедия, биография, 2018
- Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.5
- ViP Premiere, 19 марта 12:30
38-летний художник Марк Хоганкэмп стал жертвой жестокого уличного нападения. Чтобы оправиться от психологической травмы, он создает кукольный городок времен Второй мировой войны под названием Марвен. Погрузившись в мир фантазий, Марк находит в себе силы взглянуть своим страхам в глаза.
Основано на реальной истории.
Годзилла
- США, Япония, фантастика, боевик, триллер, приключения, 2014
- Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.1
- ViP Megahit, 19 марта 15:20
В глубинах Тихого океана пробуждается древнее и могущественное существо, способное уничтожить все человечество. И что самое страшное: оно пробуждается не одно. Никакое оружие не способно убить гигантских монстров. Поэтому людям остается лишь не вмешиваться в схватку доисторических титанов.
Понравится тем, кто любит фантастические боевики и фильмы про монстров.
Кого ты любишь
- Дания, Швеция, драма, 2014
- Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.6
- TV1000 World Kino, 19 марта 20:00
Всемирно популярный датский певец Томас Джейкоб живет в солнечном Лос-Анджелесе. Все свое время он проводит на студии звукозаписи, съемках и концертах. Музыка — смысл его жизни. Вернувшись в родную Данию, певец встречает родную дочь и своего 11-летнего внука, которого он никогда не видел. Судьба дает Томасу шанс исправить ошибки прошлого.
Ценителям хорошего саундтрека в кино обязательно к просмотру.
Эмануэль и правда о рыбах
- США, триллер, драма, 2013
- Рейтинг: IMDb 6.0, КиноПоиск 6.8
- TV1000 World Kino, 19 марта 22:50
С раннего детства Эмануэль корит себя в смерти матери. Женщина умерла при родах, подарив своей дочери жизнь. И когда по соседству поселяется Линда, так похожая на ее покойную мать, Эмануэль начинает проводить с ней все свое свободное время. Две израненные души становятся спасением друг для друга.
Проникновенная драма для любителей независимого кинематографа.
Прогулка среди могил
- США, драма, триллер, детектив, 2014
- Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.4
- TV1000 Action, 19 марта 23:40
В Нью-Йорке произошла серия загадочных и зверских убийств. Одной из жертв стала жена влиятельного наркобарона, который намерен отомстить за смерть возлюбленной. Чтобы найти виновников, он нанимает частного детектива Скаддера, копа в отставке. В процессе расследования герою придется выйти за рамки закона и морали.
Мрачный детективный триллер с неожиданными сюжетными поворотами.