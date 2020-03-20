Таємниці ДНК: проект попытается отыскать родных мужчины, потерявшего память

20 марта 2020 21:30 Александр Кива
Таємниці ДНК: проект попытается отыскать родных мужчины, потерявшего память
Таємниці ДНК: ведущая Татьяна Высоцкая
пресс-служба

В воскресенье, 22 марта, в 22:00 на СТБ, зрители увидят новый выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК».

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В рамках проекта герои продолжат узнавать ответы на жизненно важные вопросы с помощью теста ДНК: убеждаться  в отцовстве, разыскивать биологических родителей, сестер или братьев и приоткрывать другие тайны родства. Помогают отыскать истину ведущая Татьяна Высоцкая и эксперты проекта. В предстоящем выпуске зрители познакомятся с историей, которая поразит до глубины души…

За помощью проекта обратились волонтеры. Уже полгода в одной из больниц Запорожья лежит пациент, о котором ничего не известно. В Украину мужчину доставили из Италии – там его нашли без сознания с черепно-мозговой травмой просто на улице. Мужчина не помнил ни кто он, ни откуда, а возле него лежали документы на имя Владислав Клименко из Запорожья. В Украине его родных пытались найти и врачи, и правоохранители, но безуспешно.

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Команда проекта провела масштабное расследование и отыскала его потенциальных родных. Действительно ли он – тот, кто указан в документах? Найдутся ли его близкие? И если тест ДНК окажется положительным, будут ли они готовы взять на себя заботу о частично парализованном родственнике без памяти? Смотрите в воскресенье, в 22:00 на СТБ.

 

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