Спіймати Кайдаша: Мишина, Боржемская, Кондратюк высказались о новом сериале СТБ

2 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Спіймати Кайдаша» по произведению Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашевая семья» и сценарию драматурга Наталки Ворожбит.

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Марина Боржемская. «Мене просто розпирає гордість через те, який класний та високопрофесійний продукт знімають в нашій країні. Рідною мовою. Так, я не дуже часто нею спілкуюсь у побуті, але намагаюсь використовувати частіше. Я шаную мову і обожнюю наші традиції. І серіал "Спіймати Кайдаша" саме про нас, українців. Шикарний, самобутній прояв Наталки Ворожбит, відомої за сценарієм до фільму "Кіборги". Я навіть не очікувала, що творчість одного з моїх улюблених українських класиків можна відтворити так по-справжньому і по-сучасному: і сміх і сльози! Адже сімейні ситуації абсолютно однакові у будь-якому столітті: 50-100-150 років тому всі сваряться і примиряються так само», - прокомментировала тренер «Зважених та щасливих»

«...У цей день оживе одвічний сімейний конфлікт - і забуяє яскравими барвами. Історія Кайдашів, нове прочитання. Цей серіал - талановитої Наталі Ворожбит. А в мене до неї особисте - завдяки її "Дикому полю" за Жаданом і "Гуцулці Ксені" Олени Дем'яненко - реанімувалася моя потріпана віра в українське кіно.

З перших кадрів, з перших діалогів - все правда. А я знаю, я росла в бабусі в селі на Дніпропетровщині, тому всі маркери перевірено, як відділом якості. І люди, і мова, і коронні фрази, і будинок культури, і музика, і сусідські співи під хатами, навіть гучне калатання ложкою по чашці. Опуклі образи, внутрішня динаміка - на тлі ніби повільного сільського життя. А хімія, хімія між акторами, ваххх! Короче кажучи, буде все - сміх, сльози, мурахи по шкірі!», - делится ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая.

«Це – сучасна інтерпретація відомої повісті Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я", яку він написав аж в 1878 році. Скажу вам відверто, коли я в школі прочитав цю повість, то декілька днів був під враженням від людської тупості та дурості. Саме такими словами я для себе характеризував членів сім’ї Кайдашів.

І ось рімейк від автора сценарію Наталки Ворожбит та режисера Олександра Тименка. Перше враження – а нічого в людських характерах, людських дуростях та їхній нікчемній поведінці за півтора століття не змінилося! Прекрасні замальовки сучасного українського села та його жителів, яскраві характери героїв, переконлива гра акторів – все знову мене повертає у те моє шкільне відчуття: як люди так можуть псувати життя один одному??? Як можна своє життя засмічувати і нівечити нікчемними побутовими сварками? Може дехто скаже, що причина – у важкому характері Кайдашихи, або через любов старого Кайдаша до горілки, а може через неотесаність і пофігізм Карпа, а може причина в тому, що недалека дівчина з багатої сім'ї Мотря ніколи не зрозуміє бідних Кайдашів. Ні. Думаю що все про одне – наше не вміння знаходити спільну мову в банальних простих побутових речах. Сучасна «Кайдашева сім’я» - повчальна філософська історія з життя українців. Після перегляду якої хочеться бути кращим, а не таким, як герої серіалу. Обов’язково для перегляду тим, хто заплутався у своїх сімейних відносинах», - комментирует Игорь Кондратюк.

«Я рада что один из шедевров украинской классической литературы стал современной экранизацией в нашей стране. Лично я нахожу большой интерес в том, когда появляется возможность сравнивать разные направления творчества. Особенно, когда присутствуют большие временные отрезки между созданием оригинала и интерпретацией его в других сферах. Разница взглядов, поведения, мироощущения. Уверена, эта картина откроет новые стороны понимания тем и затронет неизменное, фундаментальное», - делится своими мыслями звезда «Крепостной» Ксения Мишина.

«Я дуже радію, що одна із найяскравіших повістей української літератури отримала нове, сучасне звучання у вигляді кіно-історії, в якій є і гумор, і сльози, і розуміння того, що наш сьогоднішній, прогресивний на перший погляд світ, має ті ж самі проблеми в сім’ях, як і 140 років тому, а людська жадібність, заздрісність та егоїзм є невиліковною хворобою суспільства всіх часів...», - комментирует звезда «Крепостной» Анна Сагайдачная.