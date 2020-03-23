Что смотреть по ТВ 23 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Введенный ради всеобщей безопасности и в связи с распространением коронавируса карантин вынуждает нас больше времени проводить дома

Сейчас жителям Украины недоступны кинотеатры, но для просмотра захватывающего фильма совсем не обязательно выходить из дома. Предлагаем перечень интересного контента, который скрасит ваше пребывание дома.

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня.

Пророк

США, фантастика, боевик, триллер, приключения, 2007

Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 7.1

TV1000 Action, 23 марта 12:45

Крис Джонсон обладает поразительной способностью предвидеть будущее, из-за чего ему приходится скрываться от представителей правительственных структур. Но однажды герою придется объединить усилия с ФБР, чтобы предотвратить теракт.

Динамичный боевик, который держит в напряжении до самого финала.

Мой мальчик

Великобритания, США, Франция, драма, мелодрама, комедия, 2002

Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 7.4

TV1000, 23 марта 14:35

36-летний безработный холостяк Уилл придумывает план, как находить cебе женщин для мимолетных отношений. Он начинает ходить на встречи родителей-одиночек, выдавая себя за брошенного отца двухлетнего ребенка. Неожиданно Уилл сближается с двенадцатилетним сыном одной из матерей. Общение с мальчиком помогает мужчине наконец-то повзрослеть.

Трогательная история дружбы, снятая по мотивам одноименного романа Ника Хорнби.

Код Красный

Великобритания, драма, мелодрама, биография, история, 2018

Рейтинг: IMDb 6.3, КиноПоиск 6.5

TV1000 World Kino, 23 марта 16:35

История советской шпионки Джоан Стенли, которая предотвратила Третью мировую войну. Лишь спустя десятки лет о ее подвиге узнали все.

Основано на реальных событиях.

Отель Мумбаи: Противостояние

США, триллер, драма, история, 2018

Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 7.7

ViP Premiere, 23 марта 20:00

Мумбаи, 2008 год. Группа террористов атаковала несколько районов города. Захватив элитный отель «Тадж-Махал Палас», боевики начинают расстреливать всех на своем пути. Персонал прикладывает все усилия, чтобы спасти постояльцев. Ведь безопасность гостей для них превыше всего.

Основано на реальных событиях.

Спасатель

США, драма, приключения, 2006

Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 7.9

ViP Megahit, 23 марта 22:35

Легендарный спасатель Бен Рэнделл, повидавший достаточно горя в жизни, решает начать тренировать новобранцев. Среди его учеников оказывается самоуверенный, но довольно талантливый молодой пловец Джейк Фишер. Бен наставляет юношу на верный путь и делает из него настоящего спасателя. Когда настанет время встретиться с разъяренной стихией, они станут одной командой.

Невероятная лента о благородных людях, которые посвящают свою жизнь спасению других.