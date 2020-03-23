Что смотреть по ТВ 23 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
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Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня.
Пророк
- США, фантастика, боевик, триллер, приключения, 2007
- Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 7.1
- TV1000 Action, 23 марта 12:45
Крис Джонсон обладает поразительной способностью предвидеть будущее, из-за чего ему приходится скрываться от представителей правительственных структур. Но однажды герою придется объединить усилия с ФБР, чтобы предотвратить теракт.
Динамичный боевик, который держит в напряжении до самого финала.
Мой мальчик
- Великобритания, США, Франция, драма, мелодрама, комедия, 2002
- Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 7.4
- TV1000, 23 марта 14:35
36-летний безработный холостяк Уилл придумывает план, как находить cебе женщин для мимолетных отношений. Он начинает ходить на встречи родителей-одиночек, выдавая себя за брошенного отца двухлетнего ребенка. Неожиданно Уилл сближается с двенадцатилетним сыном одной из матерей. Общение с мальчиком помогает мужчине наконец-то повзрослеть.
Трогательная история дружбы, снятая по мотивам одноименного романа Ника Хорнби.
Код Красный
- Великобритания, драма, мелодрама, биография, история, 2018
- Рейтинг: IMDb 6.3, КиноПоиск 6.5
- TV1000 World Kino, 23 марта 16:35
История советской шпионки Джоан Стенли, которая предотвратила Третью мировую войну. Лишь спустя десятки лет о ее подвиге узнали все.
Основано на реальных событиях.
Отель Мумбаи: Противостояние
- США, триллер, драма, история, 2018
- Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 7.7
- ViP Premiere, 23 марта 20:00
Мумбаи, 2008 год. Группа террористов атаковала несколько районов города. Захватив элитный отель «Тадж-Махал Палас», боевики начинают расстреливать всех на своем пути. Персонал прикладывает все усилия, чтобы спасти постояльцев. Ведь безопасность гостей для них превыше всего.
Основано на реальных событиях.
Спасатель
- США, драма, приключения, 2006
- Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 7.9
- ViP Megahit, 23 марта 22:35
Легендарный спасатель Бен Рэнделл, повидавший достаточно горя в жизни, решает начать тренировать новобранцев. Среди его учеников оказывается самоуверенный, но довольно талантливый молодой пловец Джейк Фишер. Бен наставляет юношу на верный путь и делает из него настоящего спасателя. Когда настанет время встретиться с разъяренной стихией, они станут одной командой.
Невероятная лента о благородных людях, которые посвящают свою жизнь спасению других.