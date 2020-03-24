Что смотреть по ТВ 24 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Во время карантина в связи с коронавирусом у нас появляется больше времени на себя самого.
Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня, 24 марта.
Ренуар. Последняя любовь
- Франция, мелодрама, 2012
- Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.5
- TV1000 World Kino, 24 марта 16:50
Лазурный берег, 1915 год. Мастерскую Огюста Ренуара посещает юная красавица по имени Андре. Рыжеволосая девушка становится последней музой великого художника и возлюбленной его сына Жана.
Основано на реальных событиях.
Приключения Паддингтона
- Великобритания, США, Франция, комедия, приключения, семейный, 2014
- Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.2
- TV1000, 24 марта 17:30
На улицах Лондона замечен говорящий медвежонок. Его зовут Паддингтон и он приехал из Перу в надежде стать настоящим джентльменом. Он забавный и добрый, хоть и довольно неуклюж. Паддингтон быстро находит друзей... и недоброжелателей.
Добрый, уютный фильм для просмотра всей семьей.
Все могу!
- Великобритания, США, фантастика, комедия, 2015
- Рейтинг: IMDb 6.0, КиноПоиск 6.1
- ViP Comedy, 24 марта 18:10
Инопланетяне наделяют случайного землянина, учителя-неудачника Нила Кларка, способностью исполнять любые желания. Если он использует силы в злых целях, то пришельцы уничтожат Землю. Спасет ли Нил планету или сам же ее разрушит?
Незатейливая комедия наподобие «Брюс Всемогущий» и «Клик: С пультом по жизни».
Девять ярдов
- США, комедия, криминал, 2000
- Рейтинг: IMDb 6.7, КиноПоиск 7.7
- TV1000, 24 марта 21:05
Обязательно к просмотру любителям качественных криминальных комедий.
Угнать за 60 секунд
- США, боевик, триллер, криминал, 2000
- Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 7.6
- ViP Megahit, 24 марта 23:05
Мемфис — легендарный вор, который за 60 секунд способен угнать любую машину, но мафия требует в обмен на жизнь его брата нечто большее: за одну ночь угнать полсотни автомобилей.
Фильм придется по душе фанатам «Форсажа».