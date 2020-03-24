Что смотреть по ТВ 24 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 24 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Во время карантина в связи с коронавирусом у нас появляется больше времени на себя самого.

Наконец, мы можем проводить время так, как хочется, заниматься самообразованием, усовершенствованием себя, а также придерживаться баланса работы и отдыха. И чтобы отдых был исключительно приятным, предлагаем подборку интересного контента по телевизору.

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня, 24 марта.

Ренуар. Последняя любовь

Франция, мелодрама, 2012

Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.5

TV1000 World Kino, 24 марта 16:50

Лазурный берег, 1915 год. Мастерскую Огюста Ренуара посещает юная красавица по имени Андре. Рыжеволосая девушка становится последней музой великого художника и возлюбленной его сына Жана.

Основано на реальных событиях.

Приключения Паддингтона

Великобритания, США, Франция, комедия, приключения, семейный, 2014

Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.2

TV1000, 24 марта 17:30

На улицах Лондона замечен говорящий медвежонок. Его зовут Паддингтон и он приехал из Перу в надежде стать настоящим джентльменом. Он забавный и добрый, хоть и довольно неуклюж. Паддингтон быстро находит друзей... и недоброжелателей.

Добрый, уютный фильм для просмотра всей семьей.

Все могу!

Великобритания, США, фантастика, комедия, 2015

Рейтинг: IMDb 6.0, КиноПоиск 6.1

ViP Comedy, 24 марта 18:10

Инопланетяне наделяют случайного землянина, учителя-неудачника Нила Кларка, способностью исполнять любые желания. Если он использует силы в злых целях, то пришельцы уничтожат Землю. Спасет ли Нил планету или сам же ее разрушит?

Незатейливая комедия наподобие «Брюс Всемогущий» и «Клик: С пультом по жизни».

Девять ярдов

США, комедия, криминал, 2000

Рейтинг: IMDb 6.7, КиноПоиск 7.7

TV1000, 24 марта 21:05

Дантист Николас Озерански ненавидит свою жизнь. Жена и теща постоянно мотают ему нервы, а тесть скончался и оставил зятю многомиллионный долг. Все меняется, когда Ник знакомится с новым соседом — приветливым киллером по кличке Тюльпан.

Обязательно к просмотру любителям качественных криминальных комедий.

Угнать за 60 секунд

США, боевик, триллер, криминал, 2000

Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 7.6

ViP Megahit, 24 марта 23:05

Мемфис — легендарный вор, который за 60 секунд способен угнать любую машину, но мафия требует в обмен на жизнь его брата нечто большее: за одну ночь угнать полсотни автомобилей.

Фильм придется по душе фанатам «Форсажа».