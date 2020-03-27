Что смотреть по ТВ 27 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

27 марта 2020 13:05 Александр Кива
Что смотреть по ТВ 27 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Что смотреть по ТВ 27 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Карантин в Украине продолжается, и вопрос, чем заняться дома, "встает ребром".

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Свободным временем рекомендуем распоряжаться рационально, обучаться, улучшать свои навыки в интересных делах и осваивать новые хобби. Но и без ежедневного отдыха никуда, и здесь вам точно пригодятся наши варианты с интересным контентом по ТВ.

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня, 27 марта.

Гостья

  • США, Чехия, фантастика, драма, мелодрама, 2013
  • Рейтинг: IMDb 6.0, КиноПоиск 6.4
  • TV1000, 27 марта 13:00

Землю захватили инопланетяне. Лишенные плотской оболочки пришельцы переселяются в тела людей, стирая все их воспоминания. Человечество на грани вымирания. В тело Мелани, одной из немногих выживших, пересаживают душу инопланетянки Странницы. Девушка сопротивляется, не давая полностью захватить ее разум. Мелани и Странница учатся уживаться в одном теле и понимать друг друга.

Экранизация одноименного романа Стефани Майер, автора серии романов «Сумерки».

Жена

  • Щвеция, США, драма, 2017
  • Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.0
  • TV1000 World Kino, 27 марта 18:20

Сорок лет Джоан провела в тени своего мужа, успешного писателя Джо Каслмана. Он вот-вот станет лауреатом Нобелевской премии по литературе. Накануне церемонии уставшая от лжи и унижений Джоан решает открыть миру правду — все эти годы супруг выдавал ее произведения за свои.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Мег Волитцер. 

Однажды в Вегасе

  • США, мелодрама, комедия, 2008
  • Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 7.3
  • ViP Megahit, 27 марта 19:00

После ночи полного отрыва в Вегасе двое незнакомых людей просыпаются в одной постели и выясняют, что они женаты. Новоиспеченные молодожены полны решимости развестись, но случайный джек-пот меняется их планы...

Уморительная романтическая комедия, которая обязательно поднимет настроение.

Первому игроку приготовиться

  • США, фантастика, боевик, приключения, 2018
  • Рейтинг: IMDb 7.5, КиноПоиск 7.4
  • ViP Premiere, 27 марта 20:00

В 2045 году на Земле царит бедность и разруха. В попытке абстрагироваться от тяжелой жизни, люди «сбегают» в виртуальный мир OASIS. Его создатель после смерти оставляет завещание тому, кто найдет в его цифровой вселенной три ключа и первым доберется до скрытого артефакта. Победитель получит полный контроль над OASIS и $500 млрд.

Обязательно к просмотру геймерам и фанатам поп-культуры.

Starперцы

  • США, комедия, драма, 2013
  • Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 6.9
  • TV1000 Action, 27 марта 20:10

Четверо мужчин дружат вот уже полсотни лет. Когда один из них сообщает о своей предстоящей свадьбе с молоденькой красоткой, товарищи собираются, чтобы провести незабываемый мальчишник в Лас-Вегасе.

Понравится тем, кто любит фильмы о мужской дружбе. 

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