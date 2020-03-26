Крепкий орешек: в игру вступает Брюс Уиллис
В мире не найдется человека, который бы не знал, кто такой Джон МакКлейн. Фильм "Крепкий орешек" киноманы просмотрели миллиарды раз, а легендарные фразы Брюса Уиллиса выучили наизусть...
Пятница, 27 марта, в 15:00
«Крепкий орешек»
Суббота, 28 марта, в 14:15
«Крепкий орешек-2»
Джон МакКлейн ждет самолет своей жены в Вашингтонском аэропорту, когда террористы захватывают его систему управления полетами. Их цель – освобождение очень влиятельного наркобарона, которого должны привести в США для суда. Джону придется начать смертельную схватку, иначе у самолета закончится топливо, и он с сотнями людей на борту начнет падать…
Суббота, 28 марта, в 16:30
«Крепкий орешек-3»
Серия взрывов в Нью-Йорке нарушает спокойную жизнь мегаполиса. Погибают невинные люди, а оживленные улицы становятся настоящей угрозой. Ответственность за совершенные теракты берет на себя некий Саймон. Он связывается с Джоном МайкКлейном и втягивает его в опасную игру. Коп должен опередить соперника, отыскать места будущих взрывов и обезвредить бомбы. Иначе будут новые жертвы…
Суббота, 28 марта, в 19:00
«Крепкий орешек-4»
Джон МакКлейн давно в отставке, но, чтобы спасти близких, ему придется принять новый вызов. В этот раз детектив столкнется с кибертеррористами. Используя программы хакеров, они взламывают сеть ФБР и начинают внедрять в жизнь план по разрушению инфраструктуры США. Американский герой вновь возьмет в руки оружие…