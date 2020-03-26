Крепкий орешек: в игру вступает Брюс Уиллис

В мире не найдется человека, который бы не знал, кто такой Джон МакКлейн. Фильм "Крепкий орешек" киноманы просмотрели миллиарды раз, а легендарные фразы Брюса Уиллиса выучили наизусть...

Пятница, 27 марта, в 15:00

«Крепкий орешек»

Бесстрашный нью-йоркский коп Джон МакКлейн возвращается на экраны – в эту пятницу и субботу на телеканале 2+2 состоится показ четырех частей культового кинобоевика «Крепкий орешек».

Суббота, 28 марта, в 14:15

«Крепкий орешек-2»

В канун Рождество полицейский из Нью-Йорка Джон МакКлейн прилетает в Лос-Анджелес, чтобы помириться со своей супругой, которая живет и строит карьеру в другом городе. Но даже здесь ему придется поработать. Два десятка вооруженных и готовых на все террористов захватывают небоскреб. Они берут в заложники посетителей, среди которых любимая Джона. Полиция бессильна, и спасти заложников может только МакКлейн.

Джон МакКлейн ждет самолет своей жены в Вашингтонском аэропорту, когда террористы захватывают его систему управления полетами. Их цель – освобождение очень влиятельного наркобарона, которого должны привести в США для суда. Джону придется начать смертельную схватку, иначе у самолета закончится топливо, и он с сотнями людей на борту начнет падать…

Суббота, 28 марта, в 16:30

«Крепкий орешек-3»

Серия взрывов в Нью-Йорке нарушает спокойную жизнь мегаполиса. Погибают невинные люди, а оживленные улицы становятся настоящей угрозой. Ответственность за совершенные теракты берет на себя некий Саймон. Он связывается с Джоном МайкКлейном и втягивает его в опасную игру. Коп должен опередить соперника, отыскать места будущих взрывов и обезвредить бомбы. Иначе будут новые жертвы…

Суббота, 28 марта, в 19:00

«Крепкий орешек-4»

Джон МакКлейн давно в отставке, но, чтобы спасти близких, ему придется принять новый вызов. В этот раз детектив столкнется с кибертеррористами. Используя программы хакеров, они взламывают сеть ФБР и начинают внедрять в жизнь план по разрушению инфраструктуры США. Американский герой вновь возьмет в руки оружие…