Артемий Егоров: ТОП-5 фактов про украинского рейнджера

На телеканале 2+2 с понедельника по четверг выходит детективный сериал «Карпатский рейнджер», главную роль в котором сыграл одессит Артемий Егоров.

Совсем скоро зрители наконец-то узнают, чем закончится принципиальное противостояние шерифа Пола Гордийчака из Канады и криминалитета на Западе Украины.

А пока TV.UA собрал главные факты об актере, которому ради роли пришлось преодолеть свой страх, набрать вес и впервые побывать в Карпатах, Артемие Егорове.

Артемий Егоров боится лошадей. После того, как на предыдущем проекте он на огромной скорости слетел с коня, актер пообещал себе, что больше таких съемок в его жизни не будет. Но получив предложение поучаствовать в «Карпатском рейнджере» актер не только преодолел свой страх, но и на протяжении полугода снимался на лошади.

«Съемки были очень тяжелые. Но это был крутой опыт! Все по-настоящему — драки, перестрелки над пропастью, погони, кони. Последнее мне давалось особенно сложно. Когда я понимал, что физически не смогу выполнить тот или иной трюк, пользовался услугами дублера. Но в большинстве экшн-сценах играл сам».

Рост Егорова – 194 см, а размер ноги 46 размера (!). Костюмерам «Карпатского рейнджера» приходилось на заказ шить парадную форму канадского штаб-сержанта, а также ковбойские сапоги. Кстати, ради проекта актер не только усиленно тренировался, но и набрал 12 кг мышечной массы всего за два месяца.

«Это было мое решение. Я просто понимал, что играть супергероя и выглядеть как скелет – неправильно. После съемки была тренировка, и я выкладывался на 105%. Пять дней в неделю. Еще приходилось есть по 8 раз в день. Это было сложно. Зато сейчас мне не стыдно, как раньше, снять рубаху в кадре».

Супруга Егорова Алена Тимкова тоже актриса. Пара познакомилась в 2009 году на Одесской киностудии. Любимая старше Артемия на 15 лет.

«Сначала мы невзлюбили друг друга. Она такая пафосная дама с определенным жизненным опытом за плечами, а я натуральный разгильдяй – все время навеселе, металюга с длинными волосами в кожаной куртке, но, совместные репетиции и театр нас сильно сблизили, - признается Егоров. – Сегодня я тот, кем являюсь, благодаря ей».

За восемь лет в профессии Егоров успел сняться в более 30 проектов, среди которых «Вскрытие покажет», «Копы», «Ноты любви». Но мало кто знает, что достичь все это без профильного образования актеру было непросто.

«Когда я только начал ездить на кастинги, мне все говорили: «У тебя нет актерского образования? Тогда до свидания!». Отправляли в массовку. Мне говорили, что минимум Карпенка-Карого надо закончить, а я отвечал: «Да идите вы к черту! Я стану актером без образования и буду играть главные роли». Отсутствие образования значит лишь то, что у меня нет корочки. Но я постоянно учился: играл в театре, ходил на мастер-классы, читал книги, смотрел видео и продолжаю развиваться по сей день».

Актер мечтает вырастить апельсиновый сад.

«Я много читал про апельсиновые сады в романах Александра Дюма, Рафаэля Сабатини. Очень люблю Испанию и Италию за апельсиновые деревья. Ведь апельсины – это маленькие кусочки солнца на земле. Алена уже подарила мне маленькое мандариновое дерево, после чего я понял, что апельсиновый сад был бы еще лучше».

Напомним,