Что посмотреть на карантине: 8 идей от эксперта Топ-модели по-украински от Сергея Никитюка

Сергей Никитюк посоветовал фильмы и сериалы, которые скрасят домашнее заточение.

Модельный скаут и эксперт проекта "Топ-модель по-украински" Сергей Никитюк уже третью неделю сидит дома. Еще до того, как вся Украина ушла на карантин из-за пандемии коронавируса, он вынужден был самоизолироваться. Все дело в том, что эксперт модельного реалити Нового канала две недели назад вернулся из Валенсии (он отправился туда еще до того, как вирус добрался до Испании) и сразу же ушел на карантин.

Сергей работает из дому, но может больше времени тратить на досуг, например, на просмотр кино. Если у вас тоже появилось свободное время, предлагаем подборку фильмов и сериалов от Сергея Никитюка.

Сериал "Мне это не нравится" (2020).

Комедийная драма от создателей сериалов "Очень странные дела" и "Конец ***ного мира". Рассказывает о жизни 17-летней Сидни, которая после смерти отца обнаружила у себя способность к телекинезу.

Сериал "И повсюду тлеют пожары" (2020).

Сюжет этого мини-сериала с Риз Уизерспун в главной роли разворачивается вокруг богатой и влиятельной Елены, чье знакомство с художницей Мией приводит к череде ужасных событий.

Сериал "Незнакомка" (2020).

Здесь мы знакомимся с семьей успешного адвоката Адама Прайса, которого в жизни печалит лишь одно — выкидыш, который случился несколько лет назад у его жены. Но все меняется, когда Адам встречает в баре загадочную незнакомку, которая открывает тайну о прошлом супруги Прайса.

Фильм "Человек-невидимка" (2020).

Триллер рассказывает о девушке Сесилии, которая сбежала от бойфренда-миллионера, но тот продолжил ее преследовать, став невидимкой.

Фильм "Прекрасный день по соседству" (2019).

Биографический фильм о телеведущем Фреде Роджерсе, которого блестяще сыграл Том Хэнкс, и циничном журналисте Ллойде Фогеле, который в корне меняет взгляды на жизнь после их знакомства.

Фильм "Основные принципы добра" (2016).

Сюжет этой комедийной драмы рассказывает о писателе Бэне, который ухаживает за тяжело больным подростком и отправляется с ним в путешествие по "самым дурацким достопримечательностям Америки". А еще здесь снялась Селена Гомес.

Фильм "Субмарина" (2010).

Эта кинолента знакомит нас с тинейджером Оливером Тейтом, которого никто не воспринимает всерьез. Все, что его интересует – спасение брака родителей и лишение девственности до наступления 16-летия.

Фильм "Машинист" (2004).

Психологический триллер о станочнике Треворе, который долгое время не может спать, поэтому балансирует на грани сна и реальности, попадая в лабиринт ужасающих событий.

Напомним,