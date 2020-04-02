Что смотреть по ТВ 2 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 2 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Многие украинцы из-за карантина в связи с распространением коронавируса сейчас находятся дома.

Свободное время, которое у нас появилось, дает нам больше возможностей отдыхать и расслабляться. И, конечно же, проще всего это сделать за просмотром интересной ленты по ТВ.

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 2 апреля.

Турист

США, Франция, Италия, боевик, триллер, мелодрама, 2010

Рейтинг: IMDb 6.0, КиноПоиск 6.7

TV1000, 2 апреля 18:20

Американский учитель Фрэнк Тапело приезжает в Венецию, чтобы залечить душевную рану. Здесь мужчина знакомится с загадочной красавицей Элизой. Между ними сразу же завязывается роман, из-за которого жизнь Фрэнка оказывается в опасности.

Съемки фильма проходили в красочной Венеции.

Звезда родилась

США, мелодрама, музыка, 2018

Рейтинг: IMDb 7.8, КиноПоиск 7.4

ViP Premiere, 2 апреля 21:00

Элли знакомится с известным кантри-певцом, который помогает ей построить музыкальную карьеру и становится ее возлюбленным. Но с приходом первой славы покровитель девушки начинает испытывать творческую ревность к своей подопечной. Чем популярнее становится Элли, тем сложнее Джексону смириться с его невостребованностью.

Ремейк одноименного фильма 1937 года. Премия «Оскар» за лучшую песню.

Шоссе в никуда

США, Франция, триллер, детектив, 1996

Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 7.5

TV1000 World Kino, 2 апреля 22:45

Джазовый саксофонист Фред Мэдисон приговорен к смерти на электрическом стуле за убийство его любимой жены. На следующее утро в его тюремной камере находят другого человека. Кто он? Как он там оказался? И что не менее важно — куда делся Фред?

Обязательно к просмотру поклонникам творчества Дэвида Линча.

Переговорщик

Германия, США, триллер, боевик, криминал, детектив, 1998

Рейтинг: IMDb 7.3, КиноПоиск 7.8

TV1000 Action, 2 апреля 21:10

Дэнни Роумэн, один из лучших переговорщиков Чикаго, внезапно становится подозреваемым в убийстве напарника. Чтобы восстановить справедливость и найти реального преступника, он берет в заложники своих коллег. Кто-то из них и есть настоящий убийца. Дэнни требует, чтобы ему предоставили переговорщика из другого участка. Только так он сможет вычислить предателя.

Сотрудники спецслужб отметили реалистичность переговоров в фильме.

К черту любовь

США, Германия, мелодрама, комедия, 2003

Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.9

ViP Megahit, 2 апреля 21:45

Феминистка Барбара Новак выпускает книгу под названием «К черту любовь», в которой призывает женщин посвящать свою жизнь саморазвитию и карьере, а не отношениям с мужчинами. Книга становится бестселлером и расходится огромными тиражами. Известный журналист и бабник Кэтчер Блок решает влюбить в себя Барбару, чтобы проучить феминистку и написать о ней разоблачающую статью.

Яркая, веселая, музыкальная мелодрама в стиле ретро.