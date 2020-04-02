Что смотреть по ТВ 2 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Многие украинцы из-за карантина в связи с распространением коронавируса сейчас находятся дома.
Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 2 апреля.
Турист
- США, Франция, Италия, боевик, триллер, мелодрама, 2010
- Рейтинг: IMDb 6.0, КиноПоиск 6.7
- TV1000, 2 апреля 18:20
Американский учитель Фрэнк Тапело приезжает в Венецию, чтобы залечить душевную рану. Здесь мужчина знакомится с загадочной красавицей Элизой. Между ними сразу же завязывается роман, из-за которого жизнь Фрэнка оказывается в опасности.
Съемки фильма проходили в красочной Венеции.
Звезда родилась
- США, мелодрама, музыка, 2018
- Рейтинг: IMDb 7.8, КиноПоиск 7.4
- ViP Premiere, 2 апреля 21:00
Элли знакомится с известным кантри-певцом, который помогает ей построить музыкальную карьеру и становится ее возлюбленным. Но с приходом первой славы покровитель девушки начинает испытывать творческую ревность к своей подопечной. Чем популярнее становится Элли, тем сложнее Джексону смириться с его невостребованностью.
Ремейк одноименного фильма 1937 года. Премия «Оскар» за лучшую песню.
Шоссе в никуда
- США, Франция, триллер, детектив, 1996
- Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 7.5
- TV1000 World Kino, 2 апреля 22:45
Джазовый саксофонист Фред Мэдисон приговорен к смерти на электрическом стуле за убийство его любимой жены. На следующее утро в его тюремной камере находят другого человека. Кто он? Как он там оказался? И что не менее важно — куда делся Фред?
Обязательно к просмотру поклонникам творчества Дэвида Линча.
Переговорщик
- Германия, США, триллер, боевик, криминал, детектив, 1998
- Рейтинг: IMDb 7.3, КиноПоиск 7.8
- TV1000 Action, 2 апреля 21:10
Дэнни Роумэн, один из лучших переговорщиков Чикаго, внезапно становится подозреваемым в убийстве напарника. Чтобы восстановить справедливость и найти реального преступника, он берет в заложники своих коллег. Кто-то из них и есть настоящий убийца. Дэнни требует, чтобы ему предоставили переговорщика из другого участка. Только так он сможет вычислить предателя.
Сотрудники спецслужб отметили реалистичность переговоров в фильме.
К черту любовь
- США, Германия, мелодрама, комедия, 2003
- Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.9
- ViP Megahit, 2 апреля 21:45
Феминистка Барбара Новак выпускает книгу под названием «К черту любовь», в которой призывает женщин посвящать свою жизнь саморазвитию и карьере, а не отношениям с мужчинами. Книга становится бестселлером и расходится огромными тиражами. Известный журналист и бабник Кэтчер Блок решает влюбить в себя Барбару, чтобы проучить феминистку и написать о ней разоблачающую статью.
Яркая, веселая, музыкальная мелодрама в стиле ретро.