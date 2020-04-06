Что смотреть по ТВ 6 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 6 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Карантин продолжается — многие украинцы сейчас находятся дома.

Плохие парни

Каждый находит то, что ему по душе: разгадывает кроссворды, читает книги или просто смотрит телевизор. Нам ближе последний вариант. Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 6 апреля по ТВ.

США, боевик, драма, комедия, триллер, 1995

Рейтинг: IMDb 6.8, КиноПоиск 7.7

ViP Comedy, 6 апреля 14:50

Маркус Бернетт и Майк Лоури — детективы-напарники из полиции Майами. Обеспеченный плейбой Майк разъезжает на крутой тачке и меняет девушек как перчатки. Маркус — его полная противоположность. Он любящий муж и отец троих детей, еле сводящий концы с концами. Напарникам поручают серьезное дело: поймать опасного преступника и спасти девушку-свидетельницу, которую хотят убить. Для этого Маркусу и Майку нужно будет на время поменяться жизнями.

Культовый комедийный боевик с отличным юмором и достойным для своего времени экшеном.

Аквамен

США, Австралия, фантастика, фэнтези, боевик, приключения, 2018

Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 6.9

ViP Premiere, 6 апреля 17:15

Однажды Артур Карри узнает, что он — дитя двух миров. Его отец был обычным человеком, а мать – королевой подводного королевства Атлантиды, что дает ему право претендовать на трон. Однако восхождению Артура на престол мешает его сводный брат Орм, в настоящее время управляющий Атлантидой и желающий развязать войну с людьми из надводного мира, которые загрязняли океаны на протяжении долгих лет.

Фильм заработал в прокате 1,14 миллиарда долларов, тем самым став самым кассовым кинокомиксом вселенной DC.

Револьвер

Франция, Великобритания, боевик, триллер, драма, криминал, детектив, 2005

Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 7.4

TV1000 Action, 6 апреля 19:05

Талантливый игрок Джейк Грин влип в серьезные неприятности. Сорвав большой куш, он оказывается втянут в разборки мафиози и попадает в тюрьму. Отсидев 7 лет в одиночной камере, Джейк выходит с бесценным багажом знаний в шахматах и карточных играх. Главное — вновь не перейти дорогу подставившим его людям.

Обязательно к просмотру любителям творчества Гая Ричи.

Быстрее пули

США, боевик, триллер, драма, криминал, 2010

Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.7

TV1000 Action, 6 апреля 21:10

Отсидев десять лет за ограбление, Драйвер выходит на свободу с особой миссией — найти и уничтожить людей, убивших его брата. Герою неважно, поймают ли его снова полицейские. Главное — месть. И пока Драйвер не убьет всех виновников, его ничто не остановит.

Понравится ценителям криминальных драм о мстителях-одиночках.

С любовью, Рози

Германия, Великобритания, мелодрама, комедия, 2014

Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.6

TV1000, 6 апреля 23:45

Друзья детства Алекс и Рози привыкли все делать вместе. После школы они распланировали наперед свою будущую счастливую жизнь в США. Однако, переспав после выпускного с самым популярным парнем школы, Рози забеременела. Решив оставить ребенка, героиня понимает, что планам не суждено сбыться.

Теперь ее главной поддержкой становится друг Алекс, который уехал покорять Америку один и исправно шлет оттуда письма.

Экранизация бестселлера Сесилии Ахерн «Там, где заканчивается радуга».