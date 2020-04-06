Что смотреть по ТВ 6 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Карантин продолжается — многие украинцы сейчас находятся дома.
Плохие парни
- США, боевик, драма, комедия, триллер, 1995
- Рейтинг: IMDb 6.8, КиноПоиск 7.7
- ViP Comedy, 6 апреля 14:50
Маркус Бернетт и Майк Лоури — детективы-напарники из полиции Майами. Обеспеченный плейбой Майк разъезжает на крутой тачке и меняет девушек как перчатки. Маркус — его полная противоположность. Он любящий муж и отец троих детей, еле сводящий концы с концами. Напарникам поручают серьезное дело: поймать опасного преступника и спасти девушку-свидетельницу, которую хотят убить. Для этого Маркусу и Майку нужно будет на время поменяться жизнями.
Культовый комедийный боевик с отличным юмором и достойным для своего времени экшеном.
Аквамен
- США, Австралия, фантастика, фэнтези, боевик, приключения, 2018
- Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 6.9
- ViP Premiere, 6 апреля 17:15
Однажды Артур Карри узнает, что он — дитя двух миров. Его отец был обычным человеком, а мать – королевой подводного королевства Атлантиды, что дает ему право претендовать на трон. Однако восхождению Артура на престол мешает его сводный брат Орм, в настоящее время управляющий Атлантидой и желающий развязать войну с людьми из надводного мира, которые загрязняли океаны на протяжении долгих лет.
Фильм заработал в прокате 1,14 миллиарда долларов, тем самым став самым кассовым кинокомиксом вселенной DC.
Револьвер
- Франция, Великобритания, боевик, триллер, драма, криминал, детектив, 2005
- Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 7.4
- TV1000 Action, 6 апреля 19:05
Обязательно к просмотру любителям творчества Гая Ричи.
Быстрее пули
- США, боевик, триллер, драма, криминал, 2010
- Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.7
- TV1000 Action, 6 апреля 21:10
Отсидев десять лет за ограбление, Драйвер выходит на свободу с особой миссией — найти и уничтожить людей, убивших его брата. Герою неважно, поймают ли его снова полицейские. Главное — месть. И пока Драйвер не убьет всех виновников, его ничто не остановит.
Понравится ценителям криминальных драм о мстителях-одиночках.
С любовью, Рози
- Германия, Великобритания, мелодрама, комедия, 2014
- Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.6
- TV1000, 6 апреля 23:45
Теперь ее главной поддержкой становится друг Алекс, который уехал покорять Америку один и исправно шлет оттуда письма.
Экранизация бестселлера Сесилии Ахерн «Там, где заканчивается радуга».