Что смотреть по ТВ 7 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

7 апреля 2020 11:20 Александр Кива
Что смотреть по ТВ 7 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Что смотреть по ТВ 7 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

В Украине из-за коронавируса продолжается карантин.

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И чтобы не заскучать, редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 7 апреля по ТВ.

Семейка Джонсов

  • США, драма, комедия, мелодрама, 2010
  • Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.8
  • TV1000, 7 апреля 14:45

В маленький элитный городок переезжает идеальная семья: успешный муж, красавица-жена и двое прекрасных детей-подростков. Они быстро обретают популярность среди соседей, которые даже не подозревают, что Джонсы — это своеобразное маркетинговое агентство на выезде. Все члены «семейства» — рекламщики, продвигающие самые разные товары среди жителей городка.

Поучительная драма о важности человеческих взаимоотношений в эпоху материализма.

Реальные упыри

  • Новая Зеландия, США, комедия, ужасы, 2014
  • Рейтинг: IMDb 7.7, КиноПоиск 7.4
  • TV1000, 7 апреля 16:30

Три древних вампира пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности.

Псевдодокументальная комедия для ценителей тонкого чувства юмора и сатиры.

Быть Астрид Линдгрен

  • Швеция, Дания, драма, биография, 2018
  • Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 7.1
  • ViP Premiere, 7 апреля 17:10

Астрид Линдгрен рано узнала, что такое разбитое сердце, одиночество и потеря. Однако трудности не сломили писательницу, а только сделали ее сильнее. Несмотря ни на что, Астрид продолжала любить жизнь и радовать маленьких детей своими рассказами.

Фильм рассказывает о молодости известной шведской писательницы Астрид Линдгрен, подарившей миру серии детских книг «Пеппи Длинныйчулок» и «Карлсон, который живет на крыше».

Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»

  • США, триллер, драма, криминал, детектив, 2018
  • Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 7.1
  • ViP Premiere, 7 апреля 21:00

Несколько незнакомцев приезжают в изношенный отель, расположенный на границе двух штатов. У каждого из них есть свои тайны и причины находиться здесь. Этой ночью все их секреты раскроются и свяжут судьбы героев. 

По стилю и атмосфере фильм напоминает работы Квентина Тарантино. Поэтому поклонникам режиссера кинолента явно придется по душе.

Улыбка Моны Лизы

  • США, драма, 2003
  • Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 7.7
  • TV1000, 7 апреля 21:45

США, 1953 год. Молодая феминистка Кэтрин Энн Уотсон получает должность преподавательницы истории искусств в консервативном женском колледже. На своих уроках она пытается помочь ученицам освободиться от оков патриархальных устоев, рассказывая им о важности равноправия полов. Сначала девушки не принимают взгляды Уотсон, но вскоре их мировоззрение начинает меняться.

Поучительный фильм для женской аудитории, транслирующий фундаментальные идеи феминизма.

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