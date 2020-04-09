Шесть соток – 2 сезон: дачный вигвам, суп из шиповника и антисептик из шалфея

В субботу, 11 апреля, в 08:00 на телеканале «Интер» – премьера второго сезона проекта «Шесть соток».

Команда опытных специалистов во главе с ведущим Дмитрием Чистяковым расскажет, как можно подарить небольшому загородному участку новую жизнь. Профессиональные строители, дизайнеры и садоводы покажут, как быстро и экономно превратить шесть соток в уютный и комфортный уголок для отдыха всей семьи.

«Во время карантина из-за пандемии коронавируса люди лишены возможности не только путешествовать, но и выходить на улицу из собственных квартир, поэтому жизнь на даче становится особенно привлекательной, – уверен продюсер проекта Дмитрий Харитонов. – Тема обустройства загородного участка сейчас как никогда актуальна, ведь дача – это безопасное место на свежем воздухе. Но мало иметь дачный участок за городом: чтобы жить на природе с комфортом, необходимо сделать его удобным, практичным и, конечно, уютным. Как раз в этом дачникам и поможет проект «Шесть соток». Мы покажем, как изменить дачную жизнь к лучшему в кратчайшие сроки – всего за неделю. Неожиданные, оригинальные идеи поменяют ваше представление о том, какой должна быть дача. И тогда путешествие за город доставит настоящее удовольствие».

Карантин, конечно, внес свои коррективы в съемочный процесс, но не смог его остановить. В новом сезоне еженедельного проекта «Шесть соток» зрителей ждут интересные лайфхаки, яркие идеи и остроумные решения. Команда опытных строителей, дизайнеров и садоводов расскажет, как с помощью простых средств обустроить беседку, разбить клумбу, посадить дерево-сюрприз, соорудить теплицу и быстро вырастить урожай, а еще – как построить настоящий индейский вигвам, из которого не захочется выходить не только детям, но и взрослым.

Во втором сезоне ведущий Дмитрий Чистяков вместе с экспертами поделится простыми и полезными советами, как организовать свою жизнь на даче в условиях карантина. Например, как смастерить набор спортивных снарядов для тренировок на свежем воздухе, чем занять детей или как сделать антисептик из дачных растений – шалфея, календулы и чабреца.

Ведущий рубрики «Красота на даче» Богдан Синько расскажет, как с помощью простых инструментов и недорогих материалов собственноручно сделать интересные вещи: соорудить дачную мебель или обустроить детскую зону отдыха. Например, как построить раздвижную песочницу или сделать из старого телефона настольную лампу. Также в этом сезоне зрителей «Шести соток» ждут увлекательные гастрономические путешествия. Ведущие кулинарной рубрики Юлия Бенкендорф и Александр Рудницкий поделятся оригинальными рецептами блюд разных стран, которые можно приготовить из дачных продуктов. Вы узнаете, как сварить масрамацун – армянский суп из шиповника, приготовить салат из кабачков по-алжирски.

«Второй сезон – это новые дизайнерские решения, много юмора, импровизаций и сюрпризов, – говорит ведущий Дмитрий Чистяков. – Сейчас наши советы будут особенно актуальны, ведь многие уехали на дачи, подальше от мегаполисов. Появилось время наконец-то все привести в порядок. А мы расскажем, как это сделать экономно, быстро и качественно. Каждому дачнику чего-то не хватает на своем участке для полного счастья. За неделю «Шесть соток» исполнят самые заветные желания. На маленькой площади мы строим, переделываем, сажаем, копаем - и получается дача мечты. У меня пока дачи нет, но я мечтаю о собственном доме. Знаю, каким он будет, и в гостях у наших героев подмечаю то, что можно потом воплотить на своих сотках».

Второй сезон проекта «Шесть соток» смотрите каждую субботу в 08:00 на «Интере». В первом выпуске, который выйдет в эфир 11 апреля, телезрители узнают, как на дачном участке обустроить зону отдыха с мангалом, сделать дровник, посадить хурму, приготовить французский жульен в кунжутных булочках на мангале и витаминный чай в термосе.