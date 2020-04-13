Что смотреть по ТВ 13 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 13 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

У вас уже заканчиваются варианты, чем заняться на карантине?

8 подруг Оушена

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 предлагает новую подборку интересных фильмов, которые вы можете посмотреть сегодня, 13 апреля.

США, боевик, триллер, комедия, криминал, 2018

Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.5

ViP Premiere, 13 апреля 16:25

Шесть лет тюрьмы не перевоспитали Дебби Оушен, совсем наоборот — за это время она разработала гениальный план ограбления. Выйдя на волю, мошенница, ни минуты не колеблясь, начинает собирать команду талантливых подельниц. Их цель находится не в банке, а на шее известной актрисы — бриллиантовое колье стоимостью 150 миллионов долларов. Чтобы заполучить его, аферисткам придется провернуть ограбление на самом модном мероприятии Нью-Йорка. Прямо у всех на виду.

Достойное продолжение оушеновской франшизы, которое радует потрясающим актерским составом. Так много шикарных женщин в одном фильме еще никогда не было: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Рианна и Сара Полсон.

Район №9

ЮАР, США, Новая Зеландия, Канада, боевик, фантастика, триллер, 2009

Рейтинг: IMDb 7.9, КиноПоиск 7.8

TV1000 Action, 13 апреля 17:15

Более 20 лет назад человечество впервые установило контакт с инопланетянами. Пришельцы, бежавшие со своей планеты, попросили убежища у землян. В Южной Африке им организовывают временный лагерь под названием Район №9. Годы идут, численность инопланетян увеличивается, люди начинают презирать изрядно задержавшихся гостей.

Четыре номинации на «Оскар»: лучший фильм, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж, лучшие визуальные эффекты.

Людвиг Баварский

Австрия, Германия, драма, биография, история, 2012

Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.6

TV1000 World Kino, 13 апреля 18:40

Людвиг II стал королем Баварии, когда ему было восемнадцать лет. Будучи романтичным юношей, он увлекался искусством, музыкой и архитектурой. Людвиг задался целью сделать Баварию культурным центром Европы. Юный король верил, что сможет сделать свой народ счастливым, если он будет развивать образование, музыку и театр. Чиновники возмущены: вот-вот Баварию могут втянуть в войну, а Людвиг растрачивает казну на ненужные вещи.

Основано на реальных событиях.

Орел Девятого легиона

США, драма, история, 2010

Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.7

TV1000 Action, 13 апреля 19:10

140 год нашей эры. Молодой центурион Марк Аквила отправляется на Британские острова на поиски пропавшего много лет назад легендарного Девятого легиона, которым командовал его отец. Чтобы восстановить честь семьи, герой должен вернуть сенату символ легиона — Знак Орла.

Фильм снят по мотивам одноименного исторического романа Розмари Сатклифф.

Основной инстинкт

Франция, США, Великобритания, триллер, драма, детектив, 1992

Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 7.3

ViP Megahit, 13 апреля 22:00

Детектив Ник Каррен ведет расследование извращенного убийства известного рок-исполнителя Джонни Боза. Главная подозреваемая в деле — подруга музыканта Кэтрин Трамелл, автор криминальных романов. В последней книге писательницы было описано похожее преступление. Что это: личный опыт убийцы или кто-то решил таким образом подставить Кэтрин? Чтобы выяснить правду, Ник знакомится с обворожительной писательницей, которая сводит мужчин с ума.

Культовый эротический триллер, в котором содержатся одни из самых сексуальных сцен в истории кинематографа.