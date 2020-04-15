Что смотреть по ТВ 15 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

15 апреля 2020 11:33 Александр Кива
Что смотреть по ТВ 15 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Что смотреть по ТВ 15 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Карантин продолжается, а все книги уже перечитаны и сериалы пересмотрены?

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Не беда! Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список фильмов, которые вы можете посмотреть сегодня вечером по ТВ.

Не пойман – не вор

  • США, триллер, драма, криминал, детектив, 2006
  • Рейтинг: IMDb 7.6, Кинопоиск 7.8
  • TV1000 Action, 15 апреля 16:55

Преступный гений Далтон Рассел и его подельники проворачивают ограбление банка в центре Нью-Йорка. Полицейские под руководством детектива Фрейзера пытаются помешать бандитам, не подвергнув опасности заложников. План Далтона проработан до мельчайших деталей, поэтому стражам порядка придется изрядно попотеть, чтобы поймать грабителей.

Детективный триллер с неожиданным финалом.

Всевидящее око

  • Великобритания, ЮАР, триллер, драма, военный, 2015
  • Рейтинг: IMDb 7.3, КиноПоиск 6.5
  • TV1000 World Kino, 15 апреля 17:25

С помощью дронов Британская армия находит в Кении секретную базу, где террористы-смертники ведут подготовку к теракту. Чтобы ликвидировать угрозу, военные отправляют туда беспилотник. Однако в последний момент обнаруживается, что в укрытии преступников находится маленькая девочка. Отмена операции может стоить сотни жизней. Какое решение примут военные?

Напряженная военная драма о принятии сложных решений.

Гонка

  • Великобритания, США, Германия, драма, биография, спорт, 2013
  • Рейтинг: IMDb 8.1, КиноПоиск 8.1
  • ViP Megahit, 15 апреля 18:10

История накаленного противостояния двух выдающихся спортсменов «Формулы-1». Австриец Ники Лауда — один из лучших гонщиков Ferrari. За его плечами внушительный опыт в автоспорте и титул чемпиона мира. Джеймс Хант — перспективный молодой гонщик из Англии, любящий внимание, вечеринки и красивых девушек. Кто из них одержит победу в предстоящей «Формуле-1»?

Основано на реальных событиях.

Встречный ветер

  • Франция, Бельгия, драма, детектив, 2011
  • Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.6
  • TV1000 World Kino, 15 апреля 21:00

Писатель Поль Андерен приезжает с детьми в родной город, чтобы начать жизнь с чистого листа. Год назад жена героя бесследно исчезла, не оставив даже прощальной записки. Поль долго искал возлюбленную, однако поиски ни к чему не привели. Мужчина пытается найти в себе силы побороть чувство вины и вновь стать счастливым человеком.

Экранизация одноименного романа французского писателя Оливье Адама.

Крид 2

  • США, драма, спорт, 2018
  • Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 6.6
  • ViP Premiere, 15 апреля 21:00

Адонис Крид, протеже Рокки Бальбоа, одерживает победу в бою за титул чемпиона мира, тем самым повторив достижение своего отца. Стоило ему получить мировую славу, как на горизонте появляется опасный противник. И теперь Адонису предстоит выйти на ринг с Виктором Драго — сыном Ивана Драго, убийцей его отца. Рокки отговаривает ученика от боя, но тот одержим желанием отомстить. Как и его противник.

Достойное завершение киноистории о легендарном Рокки Бальбоа. В будущих фильмах этой франшизы Сильвестр Сталлоне больше не появится.

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