Что смотреть по ТВ 20 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 20 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

20 апреля – выходной в Украине. К тому же, в стране объявлен карантин. В парке не погулять, на природу не поехать.

Плакать и отчаиваться — это грех, ведь можно иначе провести время. Например, посмотреть телевизор, особенно если там идет интересное кино.

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 20 апреля.

Мачете

США, боевик, комедия, триллер, криминал, 2010

Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 6.5

TV1000 Action, 20 апреля 13:35

Наемник по кличке Мачете соглашается убить техасского сенатора за 150 тысяч долларов. В ходе задания герой осознает, что наниматель хотел его подставить. Униженный подлым поступком Мачете решает убить заказчика и всех, кто ему помогал.

Угарный трэш-боевик с незатейливым сюжетом.

Притворись моей женой

США, комедия, мелодрама, 2011

Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 7.3

ViP Comedy, 20 апреля 15:50

Заядлый холостяк Дэнни влюбляется в юную красотку по имени Палмер. Чтобы добиться расположения девушки, мужчина врет ей о предстоящем разводе. Палмер, в отличие от прошлых жертв Дэнни, хочет подтверждения этой информации лично от его жены. Герой просит свою коллегу по работе притвориться его супругой на один день.

Легкая романтическая комедия, которая зарядит хорошим настроением на весь день.

Далеко по соседству

Бельгия, Люксембург, Франция, Германия, фэнтези, драма, 2010

Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 7.1

TV1000 World Kino, 20 апреля 17:35

Томас — успешный художник и примерный семьянин. У него есть все, что нужно для счастливой жизни в 50 лет. Однажды Томас случайно оказывается в городе своего детства. Мистическим образом он возвращается назад во времени, когда еще учился в школе. Вновь став подростком, Томас решает попробовать предотвратить семейную трагедию…

Экранизация известной одноименной японской манги Дзиро Танигути.

Мистер и миссис Смит

США, боевик, триллер, комедия, криминал, 2005

Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 7.5

TV1000 Action, 20 апреля 21:10

Джон и Джейн женаты не так долго, однако семейная жизнь уже начала их порядком напрягать. Супруги стали чаще ругаться, не осознавая, что главной причиной их ссор является секрет, который они тщательно друг от друга скрывают: они оба работают наемными убийцами на разные преступные организации. Правда раскрывается, когда Джону приказывают убить Джейн, а Джейн — Джона.

Химия между актерами была настолько сильна, что в итоге они перенесли свои отношения со съемочной площадки в реальную жизнь.

Чикаго

США, Германия, Канада, мюзикл, комедия, криминал, 2002

Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 7.7

ViP Megahit, 20 апреля 18:15

Чикаго, 1920-е. Рокси Харт мечтает петь и танцевать на сцене кабаре, как великая примадонна Велма Келли. Девушке удается встретиться со своим кумиром, когда они обе оказываются на скамье подсудимых. Однако попытка подружиться заканчивается соперничеством. И когда в дело вступает легендарный адвокат Билли Флинн, Рокси и Велма окончательно объявляют друг другу войну. На кону — популярность и свобода.

Лента получила шесть премий «Оскар»: лучший фильм, лучшая женская роль второго плана, лучшие декорации, лучшие костюмы, лучший звук, лучший монтаж.