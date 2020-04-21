Что смотреть по ТВ 21 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Ищите интересный фильм для вечернего просмотра?
Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 21 апреля.
Королевство полной луны
- США, драма, мелодрама, комедия, 2012
- Рейтинг: IMDb 7.8, КиноПоиск 7.6
- ViP Comedy, 21 апреля 17:30
1960-е годы. В лагере бойскаутов на острове в Новой Англии встречаются две израненные жизнью души. Сэм — сирота, от которого отказались приемные родители. Сьюзи — замкнутая девочка, страдающая от проблем в семье. Они влюбляются друг в друга и убегают из лагеря, чтобы побыть наедине. Вожатый и полиция острова начинают поиски без вести пропавших бунтарей.
Фильм номинировался на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
Долгое падение
- Великобритания, Германия, драма, комедия, 2013
- Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.6
- TV1000 World Kino, 21 апреля 17:50
Четверо незнакомцев оказываются на крыше небоскреба в канун Нового года с одной целью: прыгнуть. Пообщавшись между собой, герои решают отложить самоубийство до Дня всех влюбленных. Они становятся друзьями и помогают другу другу вернуть вкус к жизни.
Экранизация одноименного романа Ника Хорнби.
РЭД
- США, боевик, триллер, комедия, криминал, 2010
- Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 7.2
- TV1000 Action, 21 апреля 19:10
Бывший агент ЦРУ Фрэнк Мозес наслаждается тихой и мирной жизнью, когда в его дом вламывается отряд спецназовцев с целью убить его. В прошлом оперативник неоднократно нарушал государственные протоколы, и теперь, когда правда раскрылась, на него объявили охоту. Отбившись от наемников, Фрэнк отправляется искать помощи у своих бывших напарников.
Фильм снят по мотивам одноименного комикса издательства DC.
Последствия
- Германия, Великобритания, США, драма, мелодрама, военный, 2019
- Рейтинг: IMDb 6.3, КиноПоиск 6.5
- ViP Premiere, 21 апреля 21:00
Германия, 1946 год. Льюис Морган назначен британским командованием временным мэром Гамбурга. Вместе с женой Рэйчел он селится в доме, где живут немецкий архитектор Стефан Люберт и его маленькая дочь. Рэйчел не в восторге от такого соседства, но вопреки ее протестам Льюис разрешает отцу-одиночке остаться в поместье. Но со временем ее презрение к Стефану сменяется любопытством, а вскоре и вовсе любовью...
Многогранная, серьезная драма о любовном треугольнике, предрассудках и последствиях ужасной войны.
Борг/Макинрой
- Швеция, Дания, Финляндия, драма, биография, спорт, 2017
- Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 7.2
- TV1000 World Kino, 21 апреля 22:30
Финал Уимблдона 1980 года. Два титана большого тенниса сойдутся в равном бою. Швед Бьорн Борг — первая ракетка мира и четырехкратный чемпион Уимблдона. Американец Джон Макинрой — восходящая звезда большого тенниса, которому пророчат великое будущее. Их матч является самым ожидаемым событием в мире спорта. Кто станет победителем?
Основано на реальных событиях.