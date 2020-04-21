Что смотреть по ТВ 21 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

21 апреля 2020 11:19 Александр Кива
Что смотреть по ТВ 21 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Что смотреть по ТВ 21 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Ищите интересный фильм для вечернего просмотра?

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Мы собрали для вас несколько захватывающих вариантов. Они на расстоянии вытянутой руки и кнопки включения на пульте. 

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 21 апреля. 

Королевство полной луны

  • США, драма, мелодрама, комедия, 2012
  • Рейтинг: IMDb 7.8, КиноПоиск 7.6
  • ViP Comedy, 21 апреля 17:30

1960-е годы. В лагере бойскаутов на острове в Новой Англии встречаются две израненные жизнью души. Сэм — сирота, от которого отказались приемные родители. Сьюзи — замкнутая девочка, страдающая от проблем в семье. Они влюбляются друг в друга и убегают из лагеря, чтобы побыть наедине. Вожатый и полиция острова начинают поиски без вести пропавших бунтарей.

Фильм номинировался на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Долгое падение

  • Великобритания, Германия, драма, комедия, 2013
  • Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.6
  • TV1000 World Kino, 21 апреля 17:50

Четверо незнакомцев оказываются на крыше небоскреба в канун Нового года с одной целью: прыгнуть. Пообщавшись между собой, герои решают отложить самоубийство до Дня всех влюбленных. Они становятся друзьями и помогают другу другу вернуть вкус к жизни.

Экранизация одноименного романа Ника Хорнби.

РЭД

  • США, боевик, триллер, комедия, криминал, 2010
  • Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 7.2
  • TV1000 Action, 21 апреля 19:10

Бывший агент ЦРУ Фрэнк Мозес наслаждается тихой и мирной жизнью, когда в его дом вламывается отряд спецназовцев с целью убить его. В прошлом оперативник неоднократно нарушал государственные протоколы, и теперь, когда правда раскрылась, на него объявили охоту. Отбившись от наемников, Фрэнк отправляется искать помощи у своих бывших напарников.

Фильм снят по мотивам одноименного комикса издательства DC.

Последствия

  • Германия, Великобритания, США, драма, мелодрама, военный, 2019
  • Рейтинг: IMDb 6.3, КиноПоиск 6.5
  • ViP Premiere, 21 апреля 21:00

Германия, 1946 год. Льюис Морган назначен британским командованием временным мэром Гамбурга. Вместе с женой Рэйчел он селится в доме, где живут немецкий архитектор Стефан Люберт и его маленькая дочь. Рэйчел не в восторге от такого соседства, но вопреки ее протестам Льюис разрешает отцу-одиночке остаться в поместье. Но со временем ее презрение к Стефану сменяется любопытством, а вскоре и вовсе любовью...

Многогранная, серьезная драма о любовном треугольнике, предрассудках и последствиях ужасной войны.

Борг/Макинрой

  • Швеция, Дания, Финляндия, драма, биография, спорт, 2017
  • Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 7.2
  • TV1000 World Kino, 21 апреля 22:30

Финал Уимблдона 1980 года. Два титана большого тенниса сойдутся в равном бою. Швед Бьорн Борг — первая ракетка мира и четырехкратный чемпион Уимблдона. Американец Джон Макинрой — восходящая звезда большого тенниса, которому пророчат великое будущее. Их матч является самым ожидаемым событием в мире спорта. Кто станет победителем?

Основано на реальных событиях.

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