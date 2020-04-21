Заклятые друзья: что думает о своем герое Джеймс Тратас

21 апреля 2020 18:20 Александр Кива
Заклятые друзья: что думает о своем герое Джеймс Тратас
Заклятые друзья: что думает о своем герое Джеймс Тратас
пресс-служба

Уже сегодня, 21 апреля, на телеканале ICTV выходит 16-серийный иронический детектив «Заклятые друзья» от создателей популярного сериала «Пес».

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Комедия, детектив и мистический экшн – таким нетривиальным жанром авторы охарактеризовали новую многосерийку. В небольшой тихий городок приезжает один из лучших полицейских столицы Роберт. Все дело в том, что там произошло зверское убийство. Местный сыщик Попеску и его помощник Охламонов не сталкивались с таким раньше. Роберт пытается найти убийцу, а местные полицейские своими нелепыми действиями только мешают.

«Мой персонаж Роберт – сдержан, умен, всегда необычайно точен и в высшей степени профессионален. Все эти качества противопоставляются неуклюжим провинциальным полицейским. Сериал очень интересный – в нем есть и колкий юмор, и запутанные интриги, и серьезные передряги. Так как я иностранец, говорю с небольшим акцентом, что очень кстати. Мой герой приезжий, и акцент демонстрирует разницу миров, в которых живут герои», – говорит исполнитель главной роли Джеймс Тратас.

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Сыщика Попеску сыграл белорусский актер Сергей Новицкий, а его напарника Охламонова – экс-звезда «Дизель Шоу» Олег Иваница. Пополнил звездный состав «Заклятых друзей» Михаил Жонин – исполнитель роли Гнездилова в популярном сериале «Пес». В новой ленте он сыграет злодея и попытается противостоять главному герою Роберту.

Не пропустите премьеру «Заклятых друзей» сегодня в 21:20 на телеканале ICTV.

Напомним,

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