Что смотреть по ТВ 23 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
В Украине продлили карантин до 11 мая. И мы настоятельно рекомендуем не выходить на улицу без особой надобности.
Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 23 апреля.
Талантливый мистер Рипли
- США, триллер, драма, криминал, 1999
- Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 7.7
- TV1000, 23 апреля 17:35
Том Рипли любой ценой готов достичь высокого статуса в обществе. Юноша знакомится с Гербертом Гринлифом, одним из богатейших людей США. Он быстро втирается в доверие к миллионеру. И вот Герберт поручает Тому отправиться в Италию и вернуть домой его избалованного сына . Познакомившись с Дики Гринлифом и его очаровательной невестой, герой наконец-то смог вкусить богатую жизнь. Целыми днями молодые люди отдыхают и развлекаются, не заботясь ни о чем. И когда появляется риск вновь оказаться у разбитого корыта, Том решает занять место Дики. Его талант имитировать голоса и подделывать подписи оказывается очень кстати.
Фильм снят по мотивам одноименного романа.
Кон-Тики
- Норвегия, Великобритания, приключения, биография, история, драма, 2012
- Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.3
- TV1000, 23 апреля 20:10
Норвежский археолог Тур Хейердал с командой смельчаков отправляется в опасное путешествие из Южной Америки к островам Полинезии через Тихий океан на маленьком плоту под названием «Кон-Тики». Героям предстоит проявить стойкость и сообразительность, чтобы не проиграть в ежедневной битве за жизнь с бушующей стихией и морскими обитателями.
Фильм основан на истории, произошедшей в 1947 году. Реальный Тур Хейердал снимал экспедицию на камеру, а также написал о ней книгу.
50 первых поцелуев
- США, драма, мелодрама, комедия, 2004
- Рейтинг: IMDb 6.8, КиноПоиск 7.3
- ViP Comedy, 23 апреля 20:30
Сердцеед Генри Рот знакомится с очаровательной Люси Уитмор. Они проводят вместе великолепный день и просыпаются в одной постели. Генри счастлив и мечтает о продолжении отношений. Только вот девушка его совершенно не помнит... из-за автомобильной аварии, произошедшей в прошлом. Но Генри не останавливает этот факт, он решает во что бы то ни стало быть вместе со своей избранницей. Задача у него не из легких — каждый день нужно заново влюблять Люси в себя.
Легкая романтическая комедия с трогательным сюжетом и хорошим юмором.
Семь лет в Тибете
- США, Великобритания, драма, приключения, военный, биография, история, 1997
- Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 7.8
- TV1000, 23 апреля 22:10
Австрийский альпинист Генрих Харрер покидает родной дом и беременную жену, чтобы покорить вершины Гималаев. Однако из-за череды препятствий ему не удается совершить восхождение. Трудности и страдания приводят Харрера в Тибет, где ему предстоит стать другом и наставником юного Далай Ламы.
Основано на реальных событиях.
Джон Уик 3
- США, боевик, триллер, криминал, 2019
- Рейтинг: IMDb 7.5, КиноПоиск 6.7
- ViP Premiere, 23 апреля 22:50
Профессиональный киллер Джон Уик вынужден податься в бега. Нарушив кодекс тайной гильдии ассасинов, он подписал себе смертный приговор. Самые безжалостные убийцы со всего мира открывают охоту на Уика, чтобы получить за его голову награду в 14 миллионов долларов.
Большинство трюков Киану Ривз исполнял без помощи дублера.