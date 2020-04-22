Что смотреть по ТВ 23 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

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Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 23 апреля.

Талантливый мистер Рипли

США, триллер, драма, криминал, 1999

Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 7.7

TV1000, 23 апреля 17:35

Том Рипли любой ценой готов достичь высокого статуса в обществе. Юноша знакомится с Гербертом Гринлифом, одним из богатейших людей США. Он быстро втирается в доверие к миллионеру. И вот Герберт поручает Тому отправиться в Италию и вернуть домой его избалованного сына . Познакомившись с Дики Гринлифом и его очаровательной невестой, герой наконец-то смог вкусить богатую жизнь. Целыми днями молодые люди отдыхают и развлекаются, не заботясь ни о чем. И когда появляется риск вновь оказаться у разбитого корыта, Том решает занять место Дики. Его талант имитировать голоса и подделывать подписи оказывается очень кстати.

Фильм снят по мотивам одноименного романа.

Кон-Тики

Норвегия, Великобритания, приключения, биография, история, драма, 2012

Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.3

TV1000, 23 апреля 20:10

Норвежский археолог Тур Хейердал с командой смельчаков отправляется в опасное путешествие из Южной Америки к островам Полинезии через Тихий океан на маленьком плоту под названием «Кон-Тики». Героям предстоит проявить стойкость и сообразительность, чтобы не проиграть в ежедневной битве за жизнь с бушующей стихией и морскими обитателями.

Фильм основан на истории, произошедшей в 1947 году. Реальный Тур Хейердал снимал экспедицию на камеру, а также написал о ней книгу.

50 первых поцелуев

США, драма, мелодрама, комедия, 2004

Рейтинг: IMDb 6.8, КиноПоиск 7.3

ViP Comedy, 23 апреля 20:30

Сердцеед Генри Рот знакомится с очаровательной Люси Уитмор. Они проводят вместе великолепный день и просыпаются в одной постели. Генри счастлив и мечтает о продолжении отношений. Только вот девушка его совершенно не помнит... из-за автомобильной аварии, произошедшей в прошлом. Но Генри не останавливает этот факт, он решает во что бы то ни стало быть вместе со своей избранницей. Задача у него не из легких — каждый день нужно заново влюблять Люси в себя.

Легкая романтическая комедия с трогательным сюжетом и хорошим юмором.

Семь лет в Тибете

США, Великобритания, драма, приключения, военный, биография, история, 1997

Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 7.8

TV1000, 23 апреля 22:10

Австрийский альпинист Генрих Харрер покидает родной дом и беременную жену, чтобы покорить вершины Гималаев. Однако из-за череды препятствий ему не удается совершить восхождение. Трудности и страдания приводят Харрера в Тибет, где ему предстоит стать другом и наставником юного Далай Ламы.

Основано на реальных событиях.

Джон Уик 3

США, боевик, триллер, криминал, 2019

Рейтинг: IMDb 7.5, КиноПоиск 6.7

ViP Premiere, 23 апреля 22:50

Профессиональный киллер Джон Уик вынужден податься в бега. Нарушив кодекс тайной гильдии ассасинов, он подписал себе смертный приговор. Самые безжалостные убийцы со всего мира открывают охоту на Уика, чтобы получить за его голову награду в 14 миллионов долларов.

Большинство трюков Киану Ривз исполнял без помощи дублера.