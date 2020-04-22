Что смотреть по ТВ 23 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

22 апреля 2020 23:39 Александр Кива
Что смотреть по ТВ 23 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Что смотреть по ТВ 23 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

В Украине продлили карантин до 11 мая. И мы настоятельно рекомендуем не выходить на улицу без особой надобности.

Читайте такжеЛаура Меннелл о втором сезоне Проекта Синяя книга: Вас ждет много интересного и захватывающего
Пожалуйста, оставайтесь дома. А отвлечься от всего поможет наша подборка интересных кинокартин.

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 23 апреля. 

Талантливый мистер Рипли

  • США, триллер, драма, криминал, 1999
  • Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 7.7
  • TV1000, 23 апреля 17:35

Том Рипли любой ценой готов достичь высокого статуса в обществе. Юноша знакомится с Гербертом Гринлифом, одним из богатейших людей США. Он быстро втирается в доверие к миллионеру. И вот Герберт поручает Тому отправиться в Италию и вернуть домой его избалованного сына . Познакомившись с Дики Гринлифом и его очаровательной невестой, герой наконец-то смог вкусить богатую жизнь. Целыми днями молодые люди отдыхают и развлекаются, не заботясь ни о чем. И когда появляется риск вновь оказаться у разбитого корыта, Том решает занять место Дики. Его талант имитировать голоса и подделывать подписи оказывается очень кстати.

Фильм снят по мотивам одноименного романа. 

Кон-Тики

  • Норвегия, Великобритания, приключения, биография, история, драма, 2012
  • Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.3
  • TV1000, 23 апреля 20:10

Норвежский археолог Тур Хейердал с командой смельчаков отправляется в опасное путешествие из Южной Америки к островам Полинезии через Тихий океан на маленьком плоту под названием «Кон-Тики». Героям предстоит проявить стойкость и сообразительность, чтобы не проиграть в ежедневной битве за жизнь с бушующей стихией и морскими обитателями.

Фильм основан на истории, произошедшей в 1947 году. Реальный Тур Хейердал снимал экспедицию на камеру, а также написал о ней книгу.

50 первых поцелуев

  • США, драма, мелодрама, комедия, 2004
  • Рейтинг: IMDb 6.8, КиноПоиск 7.3
  • ViP Comedy, 23 апреля 20:30

Сердцеед Генри Рот знакомится с очаровательной Люси Уитмор. Они проводят вместе великолепный день и просыпаются в одной постели. Генри счастлив и мечтает о продолжении отношений. Только вот девушка его совершенно не помнит... из-за автомобильной аварии, произошедшей в прошлом. Но Генри не останавливает этот факт, он решает во что бы то ни стало быть вместе со своей избранницей. Задача у него не из легких — каждый день нужно заново влюблять Люси в себя.

Легкая романтическая комедия с трогательным сюжетом и хорошим юмором. 

Семь лет в Тибете

  • США, Великобритания, драма, приключения, военный, биография, история, 1997
  • Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 7.8
  • TV1000, 23 апреля 22:10

Австрийский альпинист Генрих Харрер покидает родной дом и беременную жену, чтобы покорить вершины Гималаев. Однако из-за череды препятствий ему не удается совершить восхождение. Трудности и страдания приводят Харрера в Тибет, где ему предстоит стать другом и наставником юного Далай Ламы.

Основано на реальных событиях.

Джон Уик 3

  • США, боевик, триллер, криминал, 2019
  • Рейтинг: IMDb 7.5, КиноПоиск 6.7
  • ViP Premiere, 23 апреля 22:50

Профессиональный киллер Джон Уик вынужден податься в бега. Нарушив кодекс тайной гильдии ассасинов, он подписал себе смертный приговор. Самые безжалостные убийцы со всего мира открывают охоту на Уика, чтобы получить за его голову награду в 14 миллионов долларов.

Большинство трюков Киану Ривз исполнял без помощи дублера.

Облако тегов

фильмы фильмы онлайн что посмотреть какой фильм посмотреть Что смотреть по ТВ что смотреть что посмотреть во время карантина какой фильм посмотреть вечером Что посмотреть на карантине

Материалы по теме

Что смотреть по ТВ 22 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Анонсы на ТВ

Что смотреть по ТВ 22 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
23 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Лунный гороскоп на 23 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 23 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)

Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK