Последний день войны: Максим Радугин пользовался советами деда на съемках драмы
Специально к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне телеканал «Украина» подготовил премьеру фильма «Последний день войны».
На съемочной площадке 4-серийного фильма «Последний день войны» актер Максим Радугин рассказал, что это его первый опыт работы в подобном жанре. И хотя утвердили на роль артиста быстро, пришлось поработать не только над внешностью – обрезать волосы и избавиться от бороды, а и обратиться за советом к деду.
«Перед этим я посмотрел пару фильмов и, конечно же, с дедом поговорил. Он у меня жив еще, 99-й год. Дедушка все помнит, все понимает, вот только плохо видит. Я рассказывал подробности и спрашивал, что нужно делать, как себя вести… Он говорит: «Стреляй!». Я партнерам тоже говорю – гранату бросай, во все, что движется, бросай. Вот, пригодились советы», – поделился актер Максим Радугин.
Советы деда пригодились и не только Радугину, но и его партнерам. Хотя и сам артист в стороне никогда не стоит, взявшись за работу, отдается проекту на 100%. К тому же, Максим Радугин не раз проявлял мужество, участвуя в экстремальных сценах, за что его даже приписали в ряды каскадеров.
Но несмотря на риск и большое количество работы, актер утверждает – эти съемки принесли ему настоящее удовольствие. А результат мы сможем увидеть уже 9 мая в 17:00 на телеканале «Украина».
Смотрите премьеру военной драмы «Последний день войны» в субботу, 9 мая, в 17:00 на телеканале «Украина».