Последний день войны: Максим Радугин пользовался советами деда на съемках драмы

Специально к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне телеканал «Украина» подготовил премьеру фильма «Последний день войны».

Картина расскажет историю о бывшем военнослужащем Николае, который в 1945-м году попадает в тюрьму, где находит новых друзей. Вскоре товарищи начнут настоящую борьбу за свободу поселка, в который им удалось сбежать. Главную роль в фильме сыграл популярный актер Максим Радугин. Артист признался – это его первый опыт съемок в военной драме, поэтому подготовка была для него особенной.

На съемочной площадке 4-серийного фильма «Последний день войны» актер Максим Радугин рассказал, что это его первый опыт работы в подобном жанре. И хотя утвердили на роль артиста быстро, пришлось поработать не только над внешностью – обрезать волосы и избавиться от бороды, а и обратиться за советом к деду.

«Перед этим я посмотрел пару фильмов и, конечно же, с дедом поговорил. Он у меня жив еще, 99-й год. Дедушка все помнит, все понимает, вот только плохо видит. Я рассказывал подробности и спрашивал, что нужно делать, как себя вести… Он говорит: «Стреляй!». Я партнерам тоже говорю – гранату бросай, во все, что движется, бросай. Вот, пригодились советы», – поделился актер Максим Радугин.

Советы деда пригодились и не только Радугину, но и его партнерам. Хотя и сам артист в стороне никогда не стоит, взявшись за работу, отдается проекту на 100%. К тому же, Максим Радугин не раз проявлял мужество, участвуя в экстремальных сценах, за что его даже приписали в ряды каскадеров.

«Как правило, я ни от чего не отказываюсь, только настраиваюсь. Во-первых, даже когда мы заканчиваем сцену, у меня все еще есть силы, я переспрашиваю у группы, как получилось, потому что хочется полноты, глубины. У меня нет такого, чтобы я вышел из кадра, поел, отправился спать... и опять на съемочную площадку. Во-вторых, я постоянно тренируюсь, бегаю, теннис мне помогает… меня тут даже в каскадеры записали, – признался актер. – Надо было залезть под «полуторку», а там довольно узкий проем, да еще и под ней крутится вал. И там есть место, где я должен был руками зацепиться и перекрутиться – иначе не вылезешь. И ребятам сказали – толкать по команде. Но что-то пошло не так и они начали толкать раньше, чем я успел залезть».

Но несмотря на риск и большое количество работы, актер утверждает – эти съемки принесли ему настоящее удовольствие. А результат мы сможем увидеть уже 9 мая в 17:00 на телеканале «Украина».

Смотрите премьеру военной драмы «Последний день войны» в субботу, 9 мая, в 17:00 на телеканале «Украина».