Заклятые друзья: Джеймс Тратас рассказал о съемках в новом сериале от создателей Пса

Эксклюзив 4 мая 2020 10:30 Александр Кива
Заклятые друзья: Джеймс Тратас рассказал о съемках в новом сериале от создателей Пса
Актер Джеймс Тратас

Канал ICTV совместно с авторами популярного сериала «Пес» снял адаптацию испанского детектива «Ольмос и Роблес». В Украине лента вышла под названием «Заклятые друзья».

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Исполнитель главной роли литовец Джеймс Тратас рассказал интересные подробности создания украинского кино.

Джеймс Тратас – 31-летний литовский актер, на счету у которого не только работы в отечественных лентах, но и во многих мировых проектах: «Анна Каренина», «Дракула», «Сибирское воспитание», «Агенты». В украинском сериале «Заклятые друзья» Джеймс сыграл полицейского Роберта, который приезжает в маленький городок помочь местным следователям найти серийного убийцу.

Для актера это первый опыт работы в Украине. Сравнивая процесс создания кино в Украине и в  других странах, актер отмечает масштабную подготовку украинского кино.

«Единственное, чем отличается съемочный процесс в Украине и на Западеэто время. Несмотря на хорошую подготовку, количество реквизита и масштабные локации, на создание сцены выделяется немного времени, поэтому нужно с первого-второго дубля делать все идеально. Наша команда проделала большую работу за реально сжатые сроки. Когда на Западе одну сцену снимают несколько дней, мы вкладывались в пару часов», - рассказал Тратас.

Действительно, к съемкам новой ленты продюсеры подошли сверхсерьезно. На киностудии Victoria Film несколько месяцев возводили городок с большой торговой площадью, старинными домами с массивными колонами и навесными балконами. До мельчайших деталей обставили кабинет провинциального полицейского участка, следователи которого до сих пор работают по старинным методам – оформляют дела на печатной машинке, пользуются дисковым телефоном и старомодными фотоаппаратами.

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Джеймс Тратас работал без каскадера и сам участвовал во всех екшн-сценах. Вместо дублера для иностранного актера пригласили ассистента, который следил за его произношением.

«У меня иногда были проблемы с ударениями. Хорошо, что был человек, который постоянно поправлял. Было сложно сконцентрироваться на игре, когда все время переживаешь за речь. Думаю, все же мой акцент немного будет слышен», - говорит Джеймс.

Коллегами по проекту Джеймса стали известные украинские актеры Олег Иваница, экс-участник «Дизель Шоу», и Михаил Жонин – звезда популярного сериала «Пес». С ними Джеймс сразу нашел общий язык, несмотря на то, что их герои в сериале конфликтуют.

Смотрите сериал «Заклятые друзья» со вторника по четверг в 22:20 на ICTV.

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