Предвзятое отношение: ТОП-5 интересных фактов о новом сериале СТБ

4 мая 2020 13:00 Александр Кива
Предвзятое отношение: ТОП-5 интересных фактов о новом сериале СТБ
Предвзятое отношение: ТОП-5 интересных фактов о новом сериале СТБ

4 мая в эфире СТБ состоится премьера нового сериала «Предвзятое отношение».

Читайте такжеКанал Украина приобрел права на формат шоу Маска (The Masked Singer)
«Предвзятое отношение» - история 45-летней Натальи Горенко, в прошлом успешного следователя. Наталья тяжело переживает 7-летнюю разлуку с сыном Ильей. Парень не общается с матерью с тех пор, как она отказалась «отмазать» его от тюрьмы.

Новый сериал СТБ точно нельзя пропустить, и ниже приведены ТОП-5 интересных фактов, почему это так.

  1. 8-серийную драму снимала компания Artforms Production, которая уже стала хитмейкером канала СТБ. Ранее они же производили сериалы «За витриной», «Зоя», «С волками жить», «Выбор матери» и «Исчезнувшая».
  2. Главную роль исполнила актриса Ольга Радчук. Хотя ей очень часто доводится играть сильных женщин, роль «Предвзятого отношения» стала поворотной. «Признаюсь, для меня Наталья Горенко стала учителем. Это мегароль. Когда я ее получила, поняла, что моя жизнь больше не будет прежней. И это не преувеличение. Наталья Горенко – одна из немногих женщин, у которых есть свой кодекс чести и свой свод правил. Легче умереть, нежели переступить через них. Этот образ меня утвердил в моих взглядах на мир. Я поняла, что не нужно быть «удобной». Нужно быть честной перед самой собой, и это для меня самая главная задача», - рассказывает Ольга Радчук.
  3. Главным саундтреком сериала стала композиция группы Бумбокс – «ДШ». Как признаются создатели проекта, именно эта песня идеально отражает настроение сериала и придает еще большую глубинку его сценам.
  4. В «Предвзятом отношении» поднимается острая тема коррупции и безнаказанности власти. Как говорит главный автор проекта Татьяна Гнедаш, и без того серьезный сценарий обрел новую жизнь на площадке. Актеры прониклись этой историей, которая во многом перекликается с существующими социальными настроениями в нашей стране, и по-настоящему пропустили свои роли через себя.
  5. В сериале играет восходящая звезда украинского кино и театра Александр Рудинский, который стал популярным после своей роли в проекте «Первые ласточки». В «Предвзятом отношении» Рудинский играет полицейского и напарника главной героини, и Наталья Горенко невольно становится учителем и наставником молодого патрульного. 

Главную роль исполнила Ольга Радчук, роль ее бывшего мужа – Сергей Фролов. Также в фильме сыграли Валентин Томусяк, Оксана Сташенко, Дмитрий Чернов, Александр Рудинский, Глеб Михайличенко, Константин Данилюк и другие.

Детективная драма «Предвзятое отношение» будет идти с понедельника по четверг в слоте СТБ-сериал в 20:15.

Облако тегов

сериалы СТБ Предвзятое отношение

Материалы по теме

Супермама: как воспитывать сына после развода
Анонсы на ТВ

Супермама: как воспитывать сына после развода
Заклятые друзья: Джеймс Тратас рассказал о съемках в новом сериале от создателей Пса
Анонсы на ТВ

Заклятые друзья: Джеймс Тратас рассказал о съемках в новом сериале от создателей ПсаЭксклюзив
Что посмотреть по ТВ 4 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Анонсы на ТВ

Что посмотреть по ТВ 4 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
Телешоу

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020

Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK