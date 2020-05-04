Предвзятое отношение: ТОП-5 интересных фактов о новом сериале СТБ

4 мая в эфире СТБ состоится премьера нового сериала «Предвзятое отношение».

Предвзятое отношение » - история 45-летней Натальи Горенко, в прошлом успешного следователя. Наталья тяжело переживает 7-летнюю разлуку с сыном Ильей. Парень не общается с матерью с тех пор, как она отказалась «отмазать» его от тюрьмы.

Новый сериал СТБ точно нельзя пропустить, и ниже приведены ТОП-5 интересных фактов, почему это так.

8-серийную драму снимала компания Artforms Production, которая уже стала хитмейкером канала СТБ. Ранее они же производили сериалы «За витриной», «Зоя», «С волками жить», «Выбор матери» и «Исчезнувшая». Главную роль исполнила актриса Ольга Радчук. Хотя ей очень часто доводится играть сильных женщин, роль «Предвзятого отношения» стала поворотной. «Признаюсь, для меня Наталья Горенко стала учителем. Это мегароль. Когда я ее получила, поняла, что моя жизнь больше не будет прежней. И это не преувеличение. Наталья Горенко – одна из немногих женщин, у которых есть свой кодекс чести и свой свод правил. Легче умереть, нежели переступить через них. Этот образ меня утвердил в моих взглядах на мир. Я поняла, что не нужно быть «удобной». Нужно быть честной перед самой собой, и это для меня самая главная задача», - рассказывает Ольга Радчук. Главным саундтреком сериала стала композиция группы Бумбокс – «ДШ». Как признаются создатели проекта, именно эта песня идеально отражает настроение сериала и придает еще большую глубинку его сценам. В «Предвзятом отношении» поднимается острая тема коррупции и безнаказанности власти. Как говорит главный автор проекта Татьяна Гнедаш, и без того серьезный сценарий обрел новую жизнь на площадке. Актеры прониклись этой историей, которая во многом перекликается с существующими социальными настроениями в нашей стране, и по-настоящему пропустили свои роли через себя. В сериале играет восходящая звезда украинского кино и театра Александр Рудинский, который стал популярным после своей роли в проекте «Первые ласточки». В «Предвзятом отношении» Рудинский играет полицейского и напарника главной героини, и Наталья Горенко невольно становится учителем и наставником молодого патрульного.

Главную роль исполнила Ольга Радчук, роль ее бывшего мужа – Сергей Фролов. Также в фильме сыграли Валентин Томусяк, Оксана Сташенко, Дмитрий Чернов, Александр Рудинский, Глеб Михайличенко, Константин Данилюк и другие.

Детективная драма «Предвзятое отношение» будет идти с понедельника по четверг в слоте СТБ-сериал в 20:15.