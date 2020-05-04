Горячая вечеринка: М1 приглашает вместе отметить день рождения NK | Насти Каменских

Присоединяйся к пати в честь одной из самых трендовых исполнительниц украинского шоубиза!

Певица NK | Настя Каменских – не просто красавица, но и невероятный мотиватор и вдохновительница. Она успевает давать жару в музыкальной индустрии, завоевывать награды, стирать границы для украинской музыки в мире, при этом не забывая о личном и спорте.

Каждый трек артистки становится хитом не только в Украине, но и за ее пределами. Что там говорить: ее испаноязычная композиция “Peligroso” попала в мировой чарт ТОП-25 лучших синглов по версии “Billboard”, а клип на трек “Elefante” был сначала представлен именно в Латинской Америке!

М1 устраивает горячую телевечеринку в честь Певицы года по версии “M1 Music Awards. Пять”! 4 мая в течение дня смотри все клипы именинницы, а вечером в 20:30 – не пропусти телеверсию ее фантастического выступления на фестивале “Чорноморські Ігри”!

День рождения NK | Насти Каменских на М1

4 мая (в течение дня) – все клипы

4 мая, 20:30 – NK на “Чорноморських Іграх”