Горячая вечеринка: М1 приглашает вместе отметить день рождения NK | Насти Каменских

4 мая 2020 14:42 Юлия Крутиева
Горячая вечеринка: М1 приглашает вместе отметить день рождения NK | Насти Каменских

Присоединяйся к пати в честь одной из самых трендовых исполнительниц украинского шоубиза!

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Певица NK | Настя Каменских – не просто красавица, но и невероятный мотиватор и вдохновительница. Она успевает давать жару в музыкальной индустрии, завоевывать награды, стирать границы для украинской музыки в мире, при этом не забывая о личном и спорте.

Каждый трек артистки становится хитом не только в Украине, но и за ее пределами. Что там говорить: ее испаноязычная композиция “Peligroso” попала в мировой чарт ТОП-25 лучших синглов по версии “Billboard”, а клип на трек “Elefante” был сначала представлен именно в Латинской Америке!

М1 устраивает горячую телевечеринку в честь Певицы года по версии “M1 Music Awards. Пять”! 4 мая в течение дня смотри все клипы именинницы, а вечером в 20:30 – не пропусти телеверсию ее фантастического выступления на фестивале “Чорноморські Ігри”!

День рождения NK | Насти Каменских на М1
4 мая (в течение дня) – все клипы
4 мая, 20:30 – NK на “Чорноморських Іграх”

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Настя Каменских музыка М1 день рождения звезд канал М1

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