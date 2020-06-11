Слепая: ТОП-3 вещи, которые нельзя дарить мужчине

Приметы от Слепой: ТОП-3 вещи, которые нельзя дарить мужчине

Каждую пятницу с 16:20 на СТБ выходят премьерные эпизоды проекта на реальных историях “Сліпа” / Слепая.

Часы

Герои проекта обращаются за помощью к слепой провидице бабе Любе, обладающей особой мудростью. Она знает, как приметы помогут защитить себя и своих близких от невзгод. Например, какие вещи никогда не стоит дарить мужчинам.

Чтобы отношения с любимым человеком оставались крепкими, ни в коем случае нельзя дарить ему часы, ведь это может привести к расставанию.

Цепочку

Бабушка предупреждает, что подаренная цепочка может нечаянно разорваться. И просит помнить примету, что это приведет к разрыву отношений с ее дарителем.

Галстук

Также при выборе подарка для возлюбленного, женщине не стоит рассматривать галстуки. Так она «привязывает» мужчину без его воли. Но если пара давно вместе, очень близки или женаты - то такой подарок возможен без последствий.

Узнайте больше примет в новых выпусках проекта “Сліпа” каждую пятницу на СТБ!