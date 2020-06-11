Слепая: ТОП-3 вещи, которые нельзя дарить мужчине
Каждую пятницу с 16:20 на СТБ выходят премьерные эпизоды проекта на реальных историях “Сліпа” / Слепая.
Часы
Чтобы отношения с любимым человеком оставались крепкими, ни в коем случае нельзя дарить ему часы, ведь это может привести к расставанию.
Цепочку
Бабушка предупреждает, что подаренная цепочка может нечаянно разорваться. И просит помнить примету, что это приведет к разрыву отношений с ее дарителем.
Галстук
Узнайте больше примет в новых выпусках проекта “Сліпа” каждую пятницу на СТБ!