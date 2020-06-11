Слепая: ТОП-3 вещи, которые нельзя дарить мужчине

11 июня 2020 21:30 Александр Кива
Слепая: ТОП-3 вещи, которые нельзя дарить мужчине
Приметы от Слепой: ТОП-3 вещи, которые нельзя дарить мужчине

Каждую пятницу с 16:20 на СТБ выходят премьерные эпизоды проекта на реальных историях “Сліпа” / Слепая.

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Герои проекта обращаются за помощью к слепой провидице бабе Любе,  обладающей особой мудростью. Она знает, как приметы помогут защитить себя и своих близких от невзгод. Например, какие вещи никогда не стоит дарить мужчинам.

Часы

Чтобы отношения с любимым человеком оставались крепкими, ни в коем случае нельзя дарить ему часы, ведь это может привести к расставанию.

Цепочку

Бабушка предупреждает, что подаренная цепочка может нечаянно разорваться. И просит помнить примету, что это приведет к разрыву отношений с ее дарителем.

Галстук

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Также при выборе подарка для возлюбленного, женщине не стоит рассматривать галстуки. Так она «привязывает» мужчину без его воли. Но если пара давно вместе, очень близки или женаты - то такой подарок возможен без последствий.

Узнайте больше примет в новых выпусках проекта “Сліпа” каждую пятницу на СТБ!

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