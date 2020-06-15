ТСН запускает спецпроект Украина All inclusive о малоизвестных туристических местах в Украине

Где провести незабываемый отпуск 2020, когда мир карантинит - смотрите на этой неделе в ТСН

Читайте такжеКанал СТБ покажет мистический детектив Смотрящая вдаль в эфире ТСН на канале «1+1» состоится премьера спецпроекта «Украина All inclusive» о малоизвестных туристических локациях в Украине, которые соревнуются в самобытности и красоте с популярными зарубежными курортами. В 5-серийном цикле сюжетов команда спецпроектов ТСН разведывает новые туристические маршруты и испытывает идеи отдыха внутри страны.

Авторами сюжетов стали 5 журналистов ТСН - Мирослав Ганущак, Татьяна Штан, Марина Макущенко, Людмила Бадалян и Мария Шевченко. Они составили для зрителей путеводитель нестандартного отдыха и покажут, где искать украинскую Португалию, Мальдивы, Швейцарию, Шри-Ланку, а также потрясающие места, аналогов которым нет в мире.

«Сегодня для многих украинцев остается открытым вопрос, где провести свой летний отпуск, ведь в условиях пандемии популярные зарубежные туристические направления закрыты. Но на самом деле в нашей стране есть все, за чем мы привыкли ездить в Европу, Турцию или Египет. Наша команда в спецпроекте «Украина All inclusive» откроет неизвестную туристическую Украину. Мы пытались найти самые разнообразные места, чтобы каждый выбрал для себя лучший вариант отдыха - горы, море, гастротуризм, экстремальные или медитативные развлечения. Кроме того, мы нашли действительно «инстаграмные» локации, чтобы после отпуска остались не только яркие впечатления, а и оригинальные фото в соцсетях», - рассказывает заместитель директора департамента по новым форматам Ольга Кашпор.

Во время съемок спецпроекта команда ТСН посетила Херсонскую, Полтавскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области. В сюжетах зрителей ждет уникальное розовое озеро – с большим содержанием соли, чем в Мертвом море, самая большая пустыня в Европе, водопады, утесы, рыбные места, сафари.

В формате интересного динамического блога журналисты покажут варианты отдыха на разный кошелек и дадут практические советы, как добраться туристических локаций, где остановиться, какие интересные развлечения ждут взрослых и детей, попробуют локальные блюда по особым рецептам. В первом сюжете спецпроекта, который выйдет в эфире ТСН уже сегодня, отправляемся на Херсонщину.

Смотрите новый спецпроект «Украина all inclusive» в течение этой недели в 19.30 в ТСН на «1+1»