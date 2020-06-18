Что посмотреть по ТВ 19 июня 2020 года: Дюплекс, Сколько у тебя

Что посмотреть по ТВ 19 июня 2020 года: Дюплекс, Сколько у тебя

Уже в пятницу, 19 июня, на ТЕТ покажут две легкие комедии, которые сделают вечер пятницы еще приятнее.

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Алексу и Нэнси посчастливилось приобрести огромный дом в центре города, который стоит копейки. Казалось, что сбылась их мечта. И даже милая старушка миссис Коннелли, которая по закону имеет право жить на втором этаже, не может нарушить идиллию и восторг от приобретения. Но это первое впечатление. Зрителям предстоит наблюдать за плодами совместного проживания молодой пары и пожилой соседки.

Миссис Коннелли прожила долгую жизнь, и сможет рассказать что-то интересное и поучительное Алексу и Нэнси. А может попытается свести их с ума и выселить из дома.

Не пропустите приключения соседей в пятницу в комедии “Дюплекс”.

Но не спешите переключать после окончания фильма. Уже в 22:45 на ТЕТ покажут комедию “Сколько у тебя?”.

Говорят, что после 20 все только начинается. После 20 голливудских красавчиков.

Главная героиня, тридцатилетняя Элли Дарлинг, живет в Бостоне. У нее прекрасное чувство юмора и полное отсутствие личной жизни. Элли напугала статья в женском журнале. Речь в ней шла о том, что девушка, у которой было более 20 сексуальных партнеров, уже не сможет выйти замуж. Однако Элли не отчаивается, и решает найти судьбу в списке бывших партнеров.

Смотрите фильм “Сколько у тебя?” в пятницу на ТЕТ, чтобы узнать, выйдет ли у Элли найти свою любовь вопреки стереотипам.

Ссылка на ролик: https://vimeo.com/429250960

У ТЕТ есть все для приятного вечера пятницы!