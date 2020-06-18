Что такое ППА: главные плюсы, запреты и преимущества

18 июня 2020 21:30 Антонина Старовойт
Что такое ППА: главные плюсы, запреты и преимущества
Что такое ППА: главные плюсы, запреты и преимущества
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ППА, прерванный половой акт, многие пары часто используют в целях избежания беременности. Но каковы шансы действительно обезопасить себя и партнера от нее, используя такой способ?

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ППА - весьма ненадежный, но все же популярный способ для прерывания секса. Суть его заключается в преждевременном установлении акта для того, чтобы сперма не попала во влагалище женщины. И все же, каковы могут быть риски и существуют ли плюсы?

 Риски

Не стоит забывать, что презерватив защищает не только от нежелательной беременности, но еще и помогает избежать появления ЗППП. Прерванный половой акт такими дополнительными плюсами порадовать не может. Также риск ППА прежде всего еще и в том, что во время эрекции у мужчины уже начинает выделяться предэякулят. Он содержит в себе сперматозоиды, которые без проблем могут оплодотворить яйцеклетку. Помимо этого, ППА может навредить еще и мужскому здоровью. Дело в том, что постоянное сдерживание семяизвержения может способствовать эректальной дисфункции и даже бесплодию. 

Плюсы

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Так почему же все-таки пары соглашаются на ППА? Это можно объяснить двумя аспектами: отсутствием противопоказаний и доступностью. Дело в том, что гормональные контрацептивы необходимо начинать принимать только по назначению врача. Да и стоят они не самых маленьких денег. А от презервативов многие отказываются из-за раздражения после их использования и искаженными ощущениями. 

В каких позах лучше практиковать?

Лучше всего отдавать предпочтения тем позам, в которых мужчина самостоятельно может следить за глубиной проникновения. Лучше всего остановить свой выбор на миссионерской либо догги-стайл. А вот какой точно следует избежать, так это наездницы. Дело в том, что при такой позе мужчине будет невероятно сложно вовремя поднять партнершу и не оставить в ней следов спермы.  

Напомним, 

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