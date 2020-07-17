Невероятная правда о звездах: знаменитости, которые сталкивались с мистикой

17 июля 2020 16:00 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: знаменитости, которые сталкивались с мистикой
Невероятная правда о звездах: знаменитости, которые сталкивались с мистикой

18 июля в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Невероятная правда о звездах.

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 Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, готовы рассказать самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Мистика в жизни знаменитостей! Кто из селебрити сталкивался с особыми знаками? Чем золотая рыбка помогла певице TAYANNA, вещий сон – Виктору Бронюку, а белоснежная птица – певице Rihanna? Какие еще звезды сталкивались с мистическими явлениями и чем это обернулось?

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Суеверия – особая тема для многих творческих людей. Нередко артисты следуют личным ритуалам перед выходом на сцену. Какие ритуалы перед съемками или сценой для украинских и голливудских артистов являются обязательными? И какие суеверия стали для них правилами? Смотрите это и многое другое в субботу в 9:30 на СТБ!

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