Невероятная правда о звездах: знаменитости, которые сталкивались с мистикой

Невероятная правда о звездах: знаменитости, которые сталкивались с мистикой

18 июля в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Невероятная правда о звездах.

Мистика в жизни знаменитостей! Кто из селебрити сталкивался с особыми знаками? Чем золотая рыбка помогла певице TAYANNA, вещий сон – Виктору Бронюку, а белоснежная птица – певице Rihanna? Какие еще звезды сталкивались с мистическими явлениями и чем это обернулось?

Суеверия – особая тема для многих творческих людей. Нередко артисты следуют личным ритуалам перед выходом на сцену. Какие ритуалы перед съемками или сценой для украинских и голливудских артистов являются обязательными? И какие суеверия стали для них правилами?