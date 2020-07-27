Выбор матери: На СТБ выйдет адаптация известного японского сериала

27 июля 2020 18:24 Александр Кива
Выбор матери: На СТБ выйдет адаптация известного японского сериала
Выбор матери: На СТБ выйдет адаптация известного японского сериала
пресс-служба

С понедельника, 27 июля, в 20:15 на СТБ стартует сериал «Выбор матери» – это адаптация известного японского формата «Мама», вышедшего в 2010 году.

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Производством проекта занималась компания Artforms Production, главный автор – Татьяна Гнедаш.

Создатели сериала "Выбор матери"  попытаются ответить на вопрос, в чем на самом деле состоит сущность материнства. В том, чтобы родить ребенка, или в том, чтобы иметь решимость отдать за него жизнь, даже если ребенок не родной по крови? Узнав, что восьмилетняя Инна подвергается истязаниям и может погибнуть от рук отчима и родной матери, школьная учительница Елена решает защитить девочку. После безуспешных обращений к властям она понимает, что никто, кроме нее, не сможет спасти ребенка от гибели. Елена совершает побег вместе с Инной и планирует покинуть страну. Но ей мешают мать девочки, ее жестокий и влиятельный отчим, полиция и цепь роковых обстоятельств.

«Этот проект для меня особенный, ведь это история взаимоотношений матери и дочки. Я еще не мать, поэтому «Выбор матери» – это трудный, но одновременно интересный для меня материал. Уверена, что зрителя зацепит эта история и темы, которые в ней поднимаются», – говорит режиссер проекта Мила Погребиская.

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Роль Елены исполнит известная актриса Валерия Ходос, а роль ее ученицы Инны – Ева Шевченко-Головко. Также в «Выборе матери» задействованы актеры Ада Роговцева, Артемий Егоров, Ольга Радчук, Дарья Творонович, Анастасия Цымбалару, Петр Ниневский, Светлана Зельбет, Тельман Рагимов, Олеся Островская, Александр Сугак, Константин Данилюк, Сергей Фролов, Таисия-Оксана Щурук, Юрий Ребрик, Сергей Басок, Игорь Качур, Борис Георгиевский, Галина Корнеева.

Всего в картине 16 эпизодов.

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