Самые точные прогнозы погоды – только на телеканале Киев
На телеканале Киев прогнозы погоды теперь ведут профессиональные синоптики – сотрудники Украинского Гидрометеорологического центра Украины Наталья Птуха и Александра Хала.
Погода - очень важный фактор, оказывающий влияние на повседневную жизнь людей, считают на телеканале. Поэтому еще прошлой осенью обратились за помощью в Гидрометцентр. И собственно, все эти месяцы синоптики фактически работали за кадром, помогая с информацией, редактируя и т.д. И вот недавно было решено вернуться к идее № 1 - вывести девушек на экран.
Это довольно тяжело совмещать, поскольку в Гидрометцентре мы дежурим по суткам, – рассказывает Наталья Птуха. – Но было очень приятно, потому что сегодня телеканал «Киев» фактически единственный берет информацию из первых рук для ежедневного информирования жителей столицы. Часто в СМИ ее не корректно комментируют или даже дают устаревшую, но при этом ссылаются на синоптиков.
Интересно, что в других странах метеослужбы часто имеют собственные пресс-центры, синоптики сотрудничают со СМИ и часто являются ведущими прогнозов погоды на телевидении.
На телеканале «Киев» решили профессионально подойти к вопросу. Поэтому, например, Наталья Птуха и Александра Хала изучали, как прогнозы погоды подаются на телевидении Нью-Йорка.