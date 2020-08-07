Самые точные прогнозы погоды – только на телеканале Киев

На телеканале Киев прогнозы погоды теперь ведут профессиональные синоптики – сотрудники Украинского Гидрометеорологического центра Украины Наталья Птуха и Александра Хала.

В выпусках можно узнать самую точную информацию по Киеву и области на сегодня и ближайшие сутки, вероятность осадков в процентном соотношении, температурный тренд, синоптическую ситуацию, причины той или иной погоды, одними из первых получить штормовые предупреждения по столичному региону и ориентировочный прогноз на 7 дней по столице. Еще в летний период было решено давать информацию о погоде и температуре воды на курортах Украины.

Погода - очень важный фактор, оказывающий влияние на повседневную жизнь людей, считают на телеканале. Поэтому еще прошлой осенью обратились за помощью в Гидрометцентр. И собственно, все эти месяцы синоптики фактически работали за кадром, помогая с информацией, редактируя и т.д. И вот недавно было решено вернуться к идее № 1 - вывести девушек на экран.

Теперь рабочий день Натальи и Александры на телеканале начинается в 5 утра. Они выходят в прямой эфир каждые полчаса в программе «Утро по-киевски», затем в промежутке - с 13 до 14 и с 17 до 18 часов. Еще один выпуск прогноза можно посмотреть в вечернем выпуске программы «Киев. NewsRoom» в 21:00, но уже в записи.

Это довольно тяжело совмещать, поскольку в Гидрометцентре мы дежурим по суткам, – рассказывает Наталья Птуха. – Но было очень приятно, потому что сегодня телеканал «Киев» фактически единственный берет информацию из первых рук для ежедневного информирования жителей столицы. Часто в СМИ ее не корректно комментируют или даже дают устаревшую, но при этом ссылаются на синоптиков.

Интересно, что в других странах метеослужбы часто имеют собственные пресс-центры, синоптики сотрудничают со СМИ и часто являются ведущими прогнозов погоды на телевидении.

На телеканале «Киев» решили профессионально подойти к вопросу. Поэтому, например, Наталья Птуха и Александра Хала изучали, как прогнозы погоды подаются на телевидении Нью-Йорка.