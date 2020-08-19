Звонарь-2: спойлеры и главные факты о сериале
Самое интересное о 2 сезоне сериала «Звонарь» — в материале TV.UA
События нового сезона разворачиваются через полгода после того, как Звонцов раскрыл дело о серийном маньяке, которым оказался его лучший друг. Из-за доноса бывшей любовницы Звонаря отстраняют от работы. Но вскоре опера просят вернуться на службу, ведь только Антону Звонцову удается так быстро и умело справляться с самыми сложными заданиями. Но возвращение в любимый отдел станет для Звонаря настоящим испытанием – помимо ежедневных запутанных расследований, оперу придется узнать, что скрывает его новый, на первый взгляд, идеальный начальник.
Самое интересное о новом сезоне «Звонаря»
В новом сезоне зрители увидят 16 серий.
К актерскому составу присоединятся Тарас Цымбалюк и Сергей Мурзин. Их герои – новые сотрудники отдела криминального розыска, которые умело скрывают свои истинные, не совсем законные, намерения от коллег.
В новых сериях будет не меньше экшн-сцен, чем в предыдущем сезоне. Серии с трюками и перестрелками снимали при участии каскадеров и специалистов по оружию.
Почти 90 локаций освоила съемочная группа «Звонаря» за время съемок второго сезона, среди них: заброшенные заводы, жилые квартиры, спортклубы, рестораны и пр. Снимали сериал в Киеве и Киевской области.
Ради роли актрисе Наталье Бабенко пришлось выйти на ринг. По сюжету, ее героиня Аня, пережив личную драму, решает стать телохранителем и всерьез увлекается единоборствами.