Звонарь-2: спойлеры и главные факты о сериале

Самое интересное о 2 сезоне сериала «Звонарь» — в материале TV.UA

17 августа в 21:15 на телеканале 2+2 состоялась премьера 2 сезона остросюжетного сериала « Звонарь » про дерзкого, амбициозного и веселого оперативника Антона Звонцова, которому удается виртуозно совмещать работу в полиции с решением частных дел.

События нового сезона разворачиваются через полгода после того, как Звонцов раскрыл дело о серийном маньяке, которым оказался его лучший друг. Из-за доноса бывшей любовницы Звонаря отстраняют от работы. Но вскоре опера просят вернуться на службу, ведь только Антону Звонцову удается так быстро и умело справляться с самыми сложными заданиями. Но возвращение в любимый отдел станет для Звонаря настоящим испытанием – помимо ежедневных запутанных расследований, оперу придется узнать, что скрывает его новый, на первый взгляд, идеальный начальник.

Самое интересное о новом сезоне «Звонаря»

В новом сезоне зрители увидят 16 серий.

К актерскому составу присоединятся Тарас Цымбалюк и Сергей Мурзин. Их герои – новые сотрудники отдела криминального розыска, которые умело скрывают свои истинные, не совсем законные, намерения от коллег.

Также в главных ролях: Артем Алексеев, Дмитрий Сарансков, Анастасия Чепелюк, Сергей Калантай, Алексей Смолка, Глеб Мацибора, Евгений Авдеенко, Ирина Авдеенко и др.

В новых сериях будет не меньше экшн-сцен, чем в предыдущем сезоне. Серии с трюками и перестрелками снимали при участии каскадеров и специалистов по оружию.

2 любовных треугольника будет в новом сезоне. Бывшая невеста Звонаря на зло любимому закрутит роман с новым оперативником отдела. А напарнику Антона Звонцова – младшему сотруднику Шурику Сычеву – придется выбирать между сестрой друга и новой симпатией.

Почти 90 локаций освоила съемочная группа «Звонаря» за время съемок второго сезона, среди них: заброшенные заводы, жилые квартиры, спортклубы, рестораны и пр. Снимали сериал в Киеве и Киевской области.

Ради роли актрисе Наталье Бабенко пришлось выйти на ринг. По сюжету, ее героиня Аня, пережив личную драму, решает стать телохранителем и всерьез увлекается единоборствами.