Звонарь-2: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 20.08.2020)

11 августа 2020 18:48 Александр Кива
Звонарь-2: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 20.08.2020)
Звонарь-2: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 20.08.2020)

20 августа на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 серия детективного сериала Звонарь 2 сезон.

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Смотрите в 4 серии 2 сезона сериала Звонарь:

«Звонарь» – это 24-серийная остросюжетная детективная история, главный герой которой – самоуверенный, авантюрный, иногда наглый оперативник Антон Звонцов. Никто лучше Звонцова не сможет разговорить запуганного свидетеля, найти компромат на известного бизнесмена, важны доказательства, или вести переговоры с вооруженными нападающими банка – находчивый Звонарь не теряет самоконтроля и уверенности даже в кризисных ситуациях.

4 серию 2 сезона сериала Звонарь смотрите 20 августа в 21:15 на канале 2+2 и после эфира -  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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