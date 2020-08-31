Полезная программа: как выбрать спелую дыню?

31 августа 2020 18:34 Александр Кива
Полезная программа: как выбрать спелую дыню?
Полезная программа: как выбрать спелую дыню?
пресс-служба

Во вторник, 1 сентября, в 10:00 на телеканале «Интер» – новый выпуск «Полезной программы» о королеве бахчи – дыне.

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Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта разберутся в ее сортах и расскажут, на что обращать внимание при выборе этого сочного и сладкого плода.

Поэты Древнего Востока воспевали ее в своих одах, мусульмане считали священной, а в Европе к ней относились, как к деликатесу. Сегодня дыня доступна всем. Благодаря полезным веществам в составе ее относят к диетическим и целебным продуктам. Чем полезна дыня? И по каким признакам можно определить спелый плод?

«Чтобы купить спелую дыню, сначала понюхайте ее, – рассказывает агроном Григорий Иванов. – У спелых плодов всегда очень приятный запах с тонкими нотками ванили, меда, груши и ананаса. Если дыня не пахнет вообще или пахнет зеленью, то ее лучше не покупать. Еще один показатель спелой дыни – сухой хвостик. Вялый зеленый хвостик указывает на дыню, сорванную в недозрелом состоянии. При надавливании пальцами на кожуру дыня должна чуть-чуть пружинить. Если пальцы сильно проваливаются, значит, дыня перезрела и скоро испортится».

Полезная программа: как выбрать спелую дыню? / пресс-служба

Какие самые популярные сорта дыни? Может ли дыня заменить сладости? Сколько ее можно съесть, чтобы не навредить здоровью? И как дыню можно подать на стол, чтобы удивить гостей? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Марта Лисевич, агроном Григорий Иванов, шеф-повар Андрей Петренко. Звездная гостья выпуска – телеведущая Габриэлла Массанга.

«Очень люблю дыню, могу вместе с сыном съесть целую за день – она прекрасно заменяет десерт, – признается телеведущая Габриэлла Массанга. – Но есть определенные правила. Дыня – продукт достаточно тяжелый из-за клетчатки, поэтому лучше ее ни с чем не смешивать и есть за пару часов до или после основного приема пищи. Тем более не стоит запивать дыню молочными напитками: организму это придется не по вкусу. Также следует знать меру. Диетологи рекомендуют употреблять не более 400 граммов дыни в день».

Выпуск ток-шоу «Полезная программа» о дыне смотрите во вторник, 1 сентября, в 10:00 на телеканале «Интер».

Полезная программа: как выбрать спелую дыню? / пресс-служба

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