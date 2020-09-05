Один за всех: могла ли 17-летняя девушка безжалостно убить своего 26-летнего отчима
Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.
Светлана и Владимир не могут прийти в себя от горя, ведь совсем недавно похоронили единственного сына – 26-летнего Виталия. Что самое страшное – по версии следствия, на тот свет молодого мужчину могла отправить 17-летняя падчерица! Односельчане не могут поверить, что девушка, которую ставили в пример другим детям, способна совершить жестокое преступление и убить отчима.
Команда «Один за всех» провела собственное расследование! Журналисты получили уникальное доказательство – аудиозапись с места преступления. Что произошло той ночью: жестокое убийство или вынужденная самооборона? А также, что о страшной ночи скажет подозреваемая? Михаил Присяжнюк и эксперты проекта выяснят истину!
Смотрите премьерный выпуск ток-шоу «Один за всех» на СТБ в воскресенье, 6 сентября, в 20:00!
Напомним,