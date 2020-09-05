Один за всех: могла ли 17-летняя девушка безжалостно убить своего 26-летнего отчима

5 сентября 2020 00:05 Юлия Крутиева
Один за всех: могла ли 17-летняя девушка безжалостно убить своего 26-летнего отчима
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
кадр из программы

Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

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В воскресенье, в 20:00, ведущий ток-шоу "Один за всех" Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в семейной драме – кто и почему жестоко убил 26-летнего парня.

Светлана и Владимир не могут прийти в себя от горя, ведь совсем недавно похоронили единственного сына – 26-летнего Виталия. Что самое страшное – по версии следствия, на тот свет молодого мужчину могла отправить 17-летняя падчерица! Односельчане не могут поверить, что девушка, которую ставили в пример другим детям, способна совершить жестокое преступление и убить отчима.

Ведущий ток-шоу "Один за всех" Михаил Присяжнюк / пресс-служба канала СТБ

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38-летняя Нина, супруга умершего, до сих пор в шоковом состоянии и не может принять, что ее дочь причастна к произошедшему.  По словам Нины, в тот злосчастный момент ее не было в комнате. А вот родители погибшего подозревают именно Нину, ведь считают, что самостоятельно хрупкая девушка не могла справиться с их спортивным сыном. Умершему нанесли около 30 ножевых ранений!

Команда «Один за всех» провела собственное расследование! Журналисты получили уникальное доказательство – аудиозапись с места  преступления. Что произошло той ночью: жестокое убийство или вынужденная самооборона? А также, что о страшной ночи скажет подозреваемая? Михаил Присяжнюк и эксперты проекта выяснят истину!

Смотрите премьерный выпуск ток-шоу «Один за всех» на СТБ в воскресенье, 6 сентября, в 20:00!

Напомним, 

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