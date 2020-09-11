Поклонников детективного цикла «Вещдок» ждет сюрприз! С понедельника, 14 сентября, на «Интере» – премьера специального проекта «Вещдок. Личное дело».

В новых сериях будет больше информации о главных героях расследований – сыщиках. С понедельника по четверг в 21:00 знакомить телезрителей со следователями и их личными делами будут ведущий Артем Позняк и начальник спецархива Олег Виленович, которого играет известный актер Александр Половцев.

«Наши герои-детективы стали узнаваемыми, зрители помнят их характеры, привычки, фразы… – рассказывает шеф-редактор проекта Олег Гершкович. – Поклонники программы часто пишут нам, что хотели бы больше знать о личной жизни следователей и оперативников. Так появилась идея раскрыть «Личные дела» известных героев. Надеемся, это добавит зрительский интерес. Тем более что их работа и жизнь неразрывно связаны».

Вещдок завел "Личное дело" на всех следователей / пресс-служба

Что происходит в личной жизни сыщиков? В кого они влюблены, с кем дружат, а с кем ссорятся? Что повлияло на выбор профессии? И как формировались их основные профессиональные навыки? До сих пор эта информация оставалась за кадром. В новом спецпроекте «Вещдок. Личное дело» зрители ближе познакомятся со следователями и узнают, как и чем они живут. Каждому сыщику будет посвящен отдельный цикл, состоящий из четырех серий.

Знакомить ведущего Артема Позняка с уголовными делами прошлых лет будет начальник спецархива Олег Виленович, который 40 лет отдал службе в органах – работал в отделе особо тяжких преступлений. Он участвовал во многих расследованиях и лично знаком с некоторыми следователями, истории которых будут рассказаны в новой линейке. Олега Виленовича играет Александр Половцев, известный многим по роли майора Соловца в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Вещдок завел "Личное дело" на всех следователей / пресс-служба

«Когда мне предложили участие в проекте, я сразу же просмотрел с десяток «Вещдоков» – мне очень понравилось, – рассказывает Александр Половцев. – В этот раз играю человека, который прошел огонь, воду и медные трубы, ведь мой герой лично принимал участие в раскрытии многих дел. Олег Виленович – кладезь информации, которой он охотно делится с Артемом. Но, помимо этого, зрители почувствуют и личное отношение моего персонажа ко всем этим делам. Если сравнить моего персонажа в «Вещдоке» с майором Соловцом, то внешне они, конечно же, похожи, но разные по характеру: Олег Виленович более отзывчивый, веселый, остроумный, с аналитическим складом ума».

Артем Позняк и Александр Половцев легко сработались на съемочной площадке «Вещдока».

«Александр очень быстро влился в коллектив, – говорит о новом коллеге ведущий проекта. – Он человек с хорошим чувством юмора и большим запасом анекдотов. А благодаря актерскому мастерству и опыту работы в сериалах криминального жанра он легко вжился в роль бывшего оперативника. К слову, от него я почерпнул много полезной профессиональной информации. Например, Александр научил меня ассоциативной технике запоминания текста. Новый навык я сразу же применил на съемочной площадке «Вещдока».

Вещдок завел "Личное дело" на всех следователей / пресс-служба

Куда же делась полюбившаяся поклонникам «Вещдока» архивариус в исполнении актрисы Анны Варпаховской? Алла Матвеевна отправилась в другой город, чтобы разобраться с нераскрытым старым делом, которое она, будучи молодым оперативником, вела более сорока лет назад. Расследование какого преступления не дает покоя архивариусу? И удастся ли ей восстановить справедливость спустя столько лет? Об этом зрители узнают чуть позже.

А пока не упустите уникальную возможность ближе познакомиться со следователями «Вещдока» и их самыми громкими расследованиями. Смотрите специальный проект «Вещдок. Личное дело» с 14 сентября, с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Интер».