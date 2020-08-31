Ведущий Вещдока рассказал, как отметит свой день рождения
31 августа 2020 15:34
Ведущий Вещдока Артем Позняк
пресс-служба
Сегодня, 31 августа, свой день рождения отмечает ведущий детективного цикла "Вещдок" на "Интере" - Артем Позняк. Как проведет именниник свой праздничный день?
Свой день рождения я проведу на киностудии, где мы будем снимать мой любимый "Вещдок", - рассказывает именинник. - Затем отправлюсь домой, где меня ждет моя семья. Несколькими днями ранее я заметил, что они стали вести себя подозрительно и насторожено. Конечно, я виду не подал, но догадался - они готовят мне сюрприз! Очень их люблю!
Наверное, высокие рейтинги для нашего проекта. А для себя лично: бутылочки какого-нибудь хорошего напитка было бы достаточно.
Напомним,