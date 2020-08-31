Ведущий Вещдока рассказал, как отметит свой день рождения

31 августа 2020 15:34 Александр Кива
Ведущий Вещдока рассказал, как отметит свой день рождения
Ведущий Вещдока Артем Позняк
пресс-служба

Сегодня, 31 августа, свой день рождения отмечает ведущий детективного цикла "Вещдок" на "Интере" - Артем Позняк. Как проведет именниник свой праздничный день?

Свой день рождения я проведу на киностудии, где мы будем снимать мой любимый "Вещдок", - рассказывает именинник. - Затем отправлюсь домой, где меня ждет моя семья. Несколькими днями ранее я заметил, что они стали вести себя подозрительно и насторожено. Конечно, я виду не подал, но догадался - они готовят мне сюрприз! Очень их люблю!

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Также ведущий поделился, что хотел бы получить в подарок в этом году:

Наверное, высокие рейтинги для нашего проекта. А для себя лично: бутылочки какого-нибудь хорошего напитка было бы достаточно. 

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К слову, в прошлом году жена Артема Позняка Александра подарила ему на день рождения путешествие - всей семьей они отправились на отдых в Египет.

Напомним,  

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