Детектор лжи: полиаморные отношения – честность или самообман
Сегодня, 21 сентября в 19:00, на СТБ выйдет 4 выпуск психологического проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым
Я пришел на «Детектор лжи», чтобы рассказать, что такое полиамория, открытые отношения и как можно жить в честности и согласии с партнером, – объяснит герой. – При этом иметь не одни отношения.
Женщины Мурада не только знают друг о друге, но и обсуждают возможность совместного проживания. Однако у мужчины есть страхи, с которыми он попробует разобраться в студии «Детектора лжи».
Не пропустите четвертый выпуск проекта «Детектор лжи» сегодня, 21 сентября, в 19:00 на СТБ!
Напомним,