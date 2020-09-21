Детектор лжи: полиаморные отношения – честность или самообман

21 сентября 2020 14:10 Юлия Крутиева
Детектор лжи: полиаморные отношения – честность или самообман
Детектор лжи 10 сезон 4 выпуск
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 21 сентября в 19:00, на СТБ выйдет 4 выпуск психологического проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым

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Героем программы «Детектор лжи» станет 32-летний Мурад Дадашев из Киева, который официально женат, а также состоит в отношениях с любовницей! 

Я пришел на «Детектор лжи», чтобы рассказать, что такое полиамория, открытые отношения и как можно жить в честности и согласии с партнером, – объяснит герой. – При этом иметь не одни отношения.

Женщины Мурада не только знают друг о друге, но и обсуждают возможность совместного проживания. Однако у мужчины есть страхи, с которыми он попробует разобраться в студии «Детектора лжи». 

Детектор лжи 10 сезон 4 выпуск / пресс-служба канала СТБ
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Ощущал ли Мурад стыд за свой способ жизни? Действительно ли полиаморные отношения – это честность по отношению к своим любимым? Или же просто самообман, который будто бы спасает от одиночества?

Не пропустите четвертый выпуск проекта «Детектор лжи» сегодня, 21 сентября, в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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