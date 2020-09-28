Детектор лжи-10: на проект придет девушка, замешанная в пикантном скандале с депутатом Верховной Рады

28 сентября 2020 17:00 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: на проект придет девушка, замешанная в пикантном скандале с депутатом Верховной Рады
Детектор лжи-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.09.2020)
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 28 сентября, в 19:00 на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск психологического проекта "Детектор лжи" с Дмитрием Карпачевым.

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Героиней программы "Детектор лжи-10" станет 31-летняя Юлия Панкратова из Одессы. Год назад репутация девушки была испорчена, а причиной тому стал один из депутатов Верховной Рады.

Юлия организовывает конкурсы красоты и даже вошла в топ-100 самых успешных женщин Украины. Но год назад ее судьба перевернулась – украинский депутат, известный своими не всегда пристойными поступками, втянул Юлию в скандал просто в зале Верховной Рады.

В прошлом году в октябре меня втянули в скандал, – поделится героиня. – Мне в соцсетях написал один депутат, который нашел мой номер телефона. В тот момент, когда он мне звонил, он решил поправить свое причинное место. Это засняли журналисты и мой номер телефона оказался в ютубе.

Детектор лжи-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.09.2020) / пресс-служба канала СТБ

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После того, как снятое журналистами видео попало в интернет, Юлия потеряла не только репутацию, но и покой, работу и любимого человека.

Однако действительно ли девушка оказалась лишь заложницей ситуации? Это выяснят в студии проекта.

Смотрите новый выпуск «Детектора лжи» уже сегодня, 28 сентября, в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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