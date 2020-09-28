Детектор лжи-10: на проект придет девушка, замешанная в пикантном скандале с депутатом Верховной Рады
Сегодня, 28 сентября, в 19:00 на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск психологического проекта "Детектор лжи" с Дмитрием Карпачевым.
Юлия организовывает конкурсы красоты и даже вошла в топ-100 самых успешных женщин Украины. Но год назад ее судьба перевернулась – украинский депутат, известный своими не всегда пристойными поступками, втянул Юлию в скандал просто в зале Верховной Рады.
В прошлом году в октябре меня втянули в скандал, – поделится героиня. – Мне в соцсетях написал один депутат, который нашел мой номер телефона. В тот момент, когда он мне звонил, он решил поправить свое причинное место. Это засняли журналисты и мой номер телефона оказался в ютубе.
Однако действительно ли девушка оказалась лишь заложницей ситуации? Это выяснят в студии проекта.
Смотрите новый выпуск «Детектора лжи» уже сегодня, 28 сентября, в 19:00 на СТБ!
Напомним,