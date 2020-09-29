Говорит Украина: в каком состоянии сейчас 9-летняя девочка, которая попала под поезд и потеряла ноги

29 сентября 2020 16:10 Юлия Крутиева
Говорит Украина: в каком состоянии сейчас 9-летняя девочка, которая попала под поезд и потеряла ноги
Ведущий Алексей Суханов
пресс-служба канала Украина

В новос выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым станут известны шокирующие подробности трагедии, которая произошла на Житомирщине.

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9-летняя Софийка по дороге в школу попала под товарный поезд. Ребенка срочно доставили в больницу, хирурги-реаниматологи спасли жизнь Софийке, но пришлось ампутировать обе ноги. Кто допустил, что девятилетней Софийке поезд отрезал ноги? Где была ее мать? Кто и что угрожает ребенку прямо сейчас, и в каком пострадавшая состоянии, станет известно в ток-шоу «Говорить Україна».

Две недели назад страну потрясла трагедия, которая случилась с Софией. Девочка сама отправилась в школу, выбрав более короткий путь через железнодорожные пути, где стоял товарный поезд из 60-ти вагонов, Софийка решила не обходить его, а пролезть под ним. И именно в этот момент поезд тронулся.

Я знаю эту семью 13 лет, - рассказала соседка девочки, которая была свидетелем произошедшего. - Я со своим ребенком играла на детской площадке, увидели полицию, а на дороге портфель, и я сразу узнала, что он Софии.

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Машинист узнал номер матери ребенка из дневника Софии и сообщил о трагедии. По словам супруги отца пострадавшей, спасти ножки Софии было невозможно.

Софийке очень сложно, у нее начались фантомные боли. В тот день дочери надо было во вторую смену в школу. Мне нужно было укладывать младшего ребенка спать, поэтому Софию отправила одну в школу, - рассказала мама пострадавшего ребенка. - Когда узнала, что произошло, побежала в больницу, увидела врача всего в крови, спрашиваю: «Где ребенок?», а он говорит: «У нее нет ног, но верхняя часть тела здорова».

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Ситуация осложняется напряженными отношениями между мамой девочки и семьей отца Софии. Супруга отца заявляет, что девочка голодала, отчим жестоко с Софией обращался, а опасный маршрут через железнодорожные пути в школу ей показала мама. Но последняя отрицает такое обвинение.

Что говорят односельчане об условиях, в которых живет девочка, как прокомментирует ее нынешнее состояние врач, что скажет сама София в студии ток-шоу «Говорит Украина», и как можно помочь пострадавшей, смотрите 29 сентября в 19:55 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Напомним, 

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