Невероятная правда о звездах: эксклюзивные подробности премьеры романтического реалити Холостячка

2 октября 2020 15:45 Юлия Крутиева
Невероятная правда о звездах: эксклюзивные подробности премьеры романтического реалити Холостячка
Невероятная правда о звездах: эксклюзивные подробности премьеры романтического реалити Холостячка
пресс-служба

В субботу, 3 октября, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Неймовірна правда про зірок.

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Романтическое реалити «Холостячка» – самая ожидаемая премьера осени. Пока зрители ждут старта проекта в эфире, команда  «Неймовірна правда про зірок» выведала эксклюзивные подробности первой вечеринки! Неужели покорить сердце Ксении Мишиной попытается друг президента? Какой подарок сыну растрогает главную героиню? Узнайте все самое интересное первыми, а также не пропустите премьеру реалити 23 октября на СТБ!

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Александр Пономарев: что поклонники чаще всего запрашивают о нем в Сети? И как артист ответит на самые популярные вопросы? Какие подробности личной жизни раскроет Евгений Кошевой вместе с супругой?  И каких домашних питомцев заводят селебрити?  Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!

Напомним,

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