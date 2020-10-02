Невероятная правда о звездах: эксклюзивные подробности премьеры романтического реалити Холостячка
В субботу, 3 октября, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Неймовірна правда про зірок.
Романтическое реалити «Холостячка» – самая ожидаемая премьера осени. Пока зрители ждут старта проекта в эфире, команда «Неймовірна правда про зірок» выведала эксклюзивные подробности первой вечеринки! Неужели покорить сердце Ксении Мишиной попытается друг президента? Какой подарок сыну растрогает главную героиню? Узнайте все самое интересное первыми, а также не пропустите премьеру реалити 23 октября на СТБ!
Напомним,