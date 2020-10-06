Крутое кино от ТЕТ: трилогия "Дивергент", "Геркулес", "Гладиатор"

6 октября 2020 00:25 Юлия Крутиева
Крутое кино от ТЕТ: трилогия
Крутое кино от ТЕТ: трилогия "Дивергент", "Геркулес", "Гладиатор"
пресс-служба

Фильмы, которые стоит посмотреть на ТЕТ с 5 октября по 9 октября.

Читайте такжеКанал СТБ готовит фильм-драму "МАМА", события которого разворачиваются на оккупированном Донбассе
По будням в 21:15 на ТЕТ истории про смельчаков, готовых менять мир.

С понедельника по среду в 21:15 зрители ТЕТ пересмотрят трилогию «Дивергент». Фильмы рассказывают историю Трис Прайор – девушки, которая живет в Чикаго после апокалипсиса. В новом мире всех жителей делят на 5 фракций, согласно характеру и способностям. Каждый должен присоединиться к одной из фракций, но в любом правиле есть исключения. Тех, кто совмещает различные качества, называют дивергентами и Трис – одна из них. Она решает разрушить систему и освободить жителей Чикаго.

Читайте такжеКанал Украина работает над новым фильмом "Семейный портрет"
В четверг в 21:15 на ТЕТ покажут «Геркулес». Геркулес – полубог из древнегреческих мифов и легенд, сын Зевса и земной женщины. Проклятый богами, он вынужден совершить двенадцать подвигов, которые навсегда запечатлели его имя в веках. А что же было после подвигов? Фильм покажет, что произошло с Геркулесом дальше.

Но каким бы ни было продолжение истории легендарного полубога, это точно будет эпическая и красивая история. А как иначе, если роль возлюбленной Геракла, Мегары, выполнила супермодель Ирина Шейк.

А в пятницу в 21:15 встречайте фильм «Гладиатор». Признанная классика кино с Хоакином Фениксом и Расселом Кроу в главных ролях. Фильм про римского полководца Максимуса, который должен был стать следующим императором Рима. Лента – история борьбы, мужества и готовности идти до конца ради цели.

Фильм советуем показать всем друзьям – вам точно будет что обсудить после просмотра.

На ТЕТ лучшее кино для осенних вечеров.

Облако тегов

ТЕТ Дивергент Геркулес Дивергент 2- Инсургент Дивергент 3 Гладиатор что посмотреть

Материалы по теме

Канал СТБ и Star Media готовят ряд новых 4-серийных мелодрам
Анонсы на ТВ

Канал СТБ и Star Media готовят ряд новых 4-серийных мелодрам
Ми закликаємо темряву: фільм жахів із чорним гумором та талановитим акторським складом
Премьеры

Ми закликаємо темряву: фільм жахів із чорним гумором та талановитим акторським складом
Звезды украинского кино посетили допремьерный показ эпохального сериала "Сага"
События

Звезды украинского кино посетили допремьерный показ эпохального сериала "Сага"
Солнечные дни: идеальный сериал для дождливой погоды
Анонсы на ТВ

Солнечные дни: идеальный сериал для дождливой погоды

Популярное на сайте

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?

Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?

Популярное видео

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.10.2020)

Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK