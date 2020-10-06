Крутое кино от ТЕТ: трилогия "Дивергент", "Геркулес", "Гладиатор"
Фильмы, которые стоит посмотреть на ТЕТ с 5 октября по 9 октября.
С понедельника по среду в 21:15 зрители ТЕТ пересмотрят трилогию «Дивергент». Фильмы рассказывают историю Трис Прайор – девушки, которая живет в Чикаго после апокалипсиса. В новом мире всех жителей делят на 5 фракций, согласно характеру и способностям. Каждый должен присоединиться к одной из фракций, но в любом правиле есть исключения. Тех, кто совмещает различные качества, называют дивергентами и Трис – одна из них. Она решает разрушить систему и освободить жителей Чикаго.
Но каким бы ни было продолжение истории легендарного полубога, это точно будет эпическая и красивая история. А как иначе, если роль возлюбленной Геракла, Мегары, выполнила супермодель Ирина Шейк.
А в пятницу в 21:15 встречайте фильм «Гладиатор». Признанная классика кино с Хоакином Фениксом и Расселом Кроу в главных ролях. Фильм про римского полководца Максимуса, который должен был стать следующим императором Рима. Лента – история борьбы, мужества и готовности идти до конца ради цели.
Фильм советуем показать всем друзьям – вам точно будет что обсудить после просмотра.
На ТЕТ лучшее кино для осенних вечеров.