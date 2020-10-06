Крутое кино от ТЕТ: трилогия "Дивергент", "Геркулес", "Гладиатор"

Фильмы, которые стоит посмотреть на ТЕТ с 5 октября по 9 октября.

По будням в 21:15 на ТЕТ истории про смельчаков, готовых менять мир.

С понедельника по среду в 21:15 зрители ТЕТ пересмотрят трилогию «Дивергент». Фильмы рассказывают историю Трис Прайор – девушки, которая живет в Чикаго после апокалипсиса. В новом мире всех жителей делят на 5 фракций, согласно характеру и способностям. Каждый должен присоединиться к одной из фракций, но в любом правиле есть исключения. Тех, кто совмещает различные качества, называют дивергентами и Трис – одна из них. Она решает разрушить систему и освободить жителей Чикаго.

В четверг в 21:15 на ТЕТ покажут. Геркулес – полубог из древнегреческих мифов и легенд, сын Зевса и земной женщины. Проклятый богами, он вынужден совершить двенадцать подвигов, которые навсегда запечатлели его имя в веках. А что же было после подвигов? Фильм покажет, что произошло с Геркулесом дальше.

Но каким бы ни было продолжение истории легендарного полубога, это точно будет эпическая и красивая история. А как иначе, если роль возлюбленной Геракла, Мегары, выполнила супермодель Ирина Шейк.

А в пятницу в 21:15 встречайте фильм «Гладиатор». Признанная классика кино с Хоакином Фениксом и Расселом Кроу в главных ролях. Фильм про римского полководца Максимуса, который должен был стать следующим императором Рима. Лента – история борьбы, мужества и готовности идти до конца ради цели.

Фильм советуем показать всем друзьям – вам точно будет что обсудить после просмотра.

На ТЕТ лучшее кино для осенних вечеров.