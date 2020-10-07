О чем молчат женщины: стоит ли связывать свою судьбу с иностранцем
7 октября 2020 16:30
Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020)
пресс-служба канала СТБ
Любовь не знает границ и преград, но что делать, если ваша любовь за границей? В новом выпуске ток-шоу «О чем молчат женщины» Оксана Байрак совместно с экспертами разберется в теме заморской любви.
В студию ток-шоу «О чем молчат женщины»
к Оксане Байрак придет 29-летняя Инна, которая не знает, стоит ли ей связывать свою жизнь с иностранцем - Хами из Турции. С одной стороны, у настоящей любви нет преград, и в социальных сетях есть тысячи счастливых пар на красивых фотографиях, подтверждающих это. С другой стороны, нужно бросить все, рискнуть и переехать в страну с другими традициями, устоями и менталитетом.
Так как он мусульманин, жениться на христианке для него большой грех. Его родители готовы отречься от него как от сына, если я стану его женой, - призналась Инна. - Но, несмотря на это, он сделал мне предложение. Я очень люблю Хами, но не знаю, стоит мне терять все ради любви.
Какие же подводные камни может таить в себе заморская любовь - расскажут эксперты из лагеря «против». Они поделятся личными историями, как оказались в ловушке, связав жизнь с иностранцем и пытались доказать права на детей.
О чем молчат женщины: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020) / пресс-служба канала СТБ
А звездные гости из лагеря «за» признаются, как интернациональные отношения подарили им счастье и настоящую любовь. Смотрите ток-шоу «О чем молчат женщины» завтра в 19:00 на СТБ!
Напомним,