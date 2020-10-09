МастерШеф-10: аматоры сыграют в кулинарного Шерлока Холмса

9 октября 2020 13:20 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: аматоры сыграют в кулинарного Шерлока Холмса
МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

10 октября в 19:00 на "МастерШеф" на СТБ кулинары-аматоры сыграют в кулинарного Шерлока Холмса.

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В шестом выпуске «МастерШеф-10» на СТБ судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский подготовят для участников один из своих самых любимых конкурсов — кулинарный Шерлок Холмс. 

Умение работать не только руками, но и головой – черта, которая выделяет профессионала на кухне. Именно эту черту судьи и хотят рассмотреть в кулинарах-аматорах 10 сезона. 

За полтора часа вы должны приготовить по одному классическому многокомпонентному блюду. У каждой команды будет свое блюдо, а какое именно – вам расскажут коробки-загадки, - объявит правила Эктор Хименес-Браво. – Под ними вы найдете подсказки разной сложности. Самые трудные достанутся командам бесплатно. Но, чтобы воспользоваться более легкими подсказками, нужно пожертвовать 30 минутами общего времени.

МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020) / пресс-служба канала СТБ
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Чертополох, птичье гнездо, бигуди, фото королевы Елизаветы и даже карта Сицилии! Смогут ли участники разгадать и вкусно приготовить блюдо-загадку – узнаем завтра в 19:00 на СТБ! 

Напомним, 

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