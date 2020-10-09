МастерШеф-10: аматоры сыграют в кулинарного Шерлока Холмса
10 октября в 19:00 на "МастерШеф" на СТБ кулинары-аматоры сыграют в кулинарного Шерлока Холмса.
Умение работать не только руками, но и головой – черта, которая выделяет профессионала на кухне. Именно эту черту судьи и хотят рассмотреть в кулинарах-аматорах 10 сезона.
За полтора часа вы должны приготовить по одному классическому многокомпонентному блюду. У каждой команды будет свое блюдо, а какое именно – вам расскажут коробки-загадки, - объявит правила Эктор Хименес-Браво. – Под ними вы найдете подсказки разной сложности. Самые трудные достанутся командам бесплатно. Но, чтобы воспользоваться более легкими подсказками, нужно пожертвовать 30 минутами общего времени.
Напомним,