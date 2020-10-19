Фантастичні українці: на ТВ покажут, кем являются современные украинские творцы

«Чем больше внимания к культуре, тем богаче нация» – убеждены создатели проекта «Фантастичні українці». Их команда отсняла 4 фильма.

Устами самих творцов нам расскажут о современных украинских кино, музыке, литературе и визуальном искусстве. Зритель услышит размышления героев о состоянии украинского современного искусства и до сегодняшнего дня секретные истории из творческого опыта от звезд первого эшелона – обещают создатели «Фантастичних».

Ирма Витовская и команда / пресс-служба

В частности Юрий Горбунов расскажет, как снять финансово успешное кино. Ирма Витовская – о реалиях актерской профессии. А Сергей Созановский спрогнозирует будущее для украинской киноиндустрии. От Макса Барских услышим инсайды о перфекционизме в работе. От Alyona Alyona – о тернистом пути истинной реперки и поиске себя. Олег Скрипка на камеру вспомнит, как в Украине появился рок и отгремел хит «Танці». Жанна Кадырова расскажет, как это представлять Украину на «Венецианской биеннале». Ирена Карпа – о том, как не изменять себе и зарабатывать на собственных книгах.

Ната Жижченко (Onuka) и Евгений Филатов (The Maneken) / пресс-служба

Около 90 талантливых и популярных творцов, являющихся воплощением украинской культуры сегодня, снялись в проекте «Фантастичні українці».

Украинцы – талантливая нация, которая привыкла себя недооценивать и преуменьшать свои заслуги. А нам есть чем гордиться и есть, о чем мечтать. За последние несколько лет в нашей стране произошли значительные культурные изменения. О важных достижениях, влиятельных личностях и будущих векторах развития культурных индустрий смотрите в цикле фильмов «Фантастичні українці».

Жанна Кадирова / пресс-служба

В чем наша особенность? Как реализовать потенциал нашей культурно богатой страны? Как громко заявить о себе на весь мир? На эти вопросы искала ответ команда «Фантастичних». Премьеру фильмов обещают уже в ноябре этого года.

Проект «Фантастичні українці» реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Макс Барских / пресс-служба

Константин Родик / пресс-служба

Константин Родик / пресс-служба