15 октября в Киеве открывается 26-й ежегодный фестиваль «Новое немецкое кино» – он будет продолжаться в столице до 21 октября.

В программу киносмотра, который проводится Goethe-Institut в Украине совместно с компанией «Артхаус Трафик», в этом году вошли шесть фильмов.

Фестиваль открывает мелодрама «Ундина» – история современной русалки. Новая работа лидера Берлинской школы Кристиана Петцольда дарит новую жизнь немецкому романтизму и переносит его в Берлин наших дней. Как и в прошлой работе Петцольда, в драме «Транзит», главные роли в «Ундине» исполнили звезды немецкого кино Паула Бер и Франц Роговский. Впервые фильм был показан в рамках Берлинского кинофестиваля 2020 года, где лента была отмечена премиями ФИПРЕССИ и «Серебряным медведем» за лучшую женскую роль.

В Киеве откроется фестиваль "Новое немецкое кино" / пресс-служба

Из основной конкурсной программы Берлинского кинофестиваля на «Новое немецкое кино» отобрана современная интерпретация знаменитого романа Альфреда Дёблина – криминальная драма «Берлин Александерплац» Бурхана Курбани. Главный герой фильма, нелегальный мигрант из Западной Африки, хоть и поклялся стать лучшим человеком, все равно под влиянием обстоятельств вливается в подпольный мир немецкой столицы.

В Киеве откроется фестиваль "Новое немецкое кино" / пресс-служба

Драма «Разрушительница системы» Норы Фингшайт рассказывает историю 9-летней девочки – сложного непредсказуемого ребенка, с которым не могут справиться ни мать, ни органы социальной опеки. На Берлинском кинофестивале фильм был отмечен призом Альфреда Бауэра как фильм, открывающий новые перспективы киноискусства, а также получил приз экуменического жюри на киевском фестивале «Молодость».

В Киеве откроется фестиваль "Новое немецкое кино" / пресс-служба

Драма «Мой конец. Твое начало» режиссерки Марико Миногути на примере трагической истории отношений пары влюбленных исследует понятия теории относительности и дежавю. В главной роли – звезда фильма «Работа без авторства» Саския Розендаль. В Германии ленту оценила Ассоциация кинокритиков, которая присудила фильму премии за лучший сценарий и лучший полнометражный дебют.

В Киеве откроется фестиваль "Новое немецкое кино" / пресс-служба

В основу триллера «Воздушный шар» легла реальная история, которая случилась в конце 70-х: две семьи, пытаясь сбежать из Восточной Германии, решают пересечь границу на самодельном воздушном шаре. Фильм Михаэля Хербига был отмечен призом зрительских симпатий на международном кинофестивале в Вашингтоне, США.

В Киеве откроется фестиваль "Новое немецкое кино" / пресс-служба

Сатирическая комедия в популярном жанре камерного обеда – это лента Зёнке Вортманнa «Имя». По сюжету супружеская пара университетских снобов организует семейное застолье. Все проходит спокойно, пока младший брат жены не объявляет, что его подруга скоро родит мальчика, которому уже придумали имя – Адольф.

В Киеве откроется фестиваль "Новое немецкое кино" / пресс-служба

Новое немецкое кино – один из старейших киносмотров в Украине, которые представляют кинематографы своей страны. Фестиваль проходит в Киеве с 15 по 21 октября в кинотеатре «Жовтень» при поддержке официального партнера ProCredit Bank. Также показы традиционно пройдут в Мариуполе (23–27 октября), Харькове (22 октября – 4 ноября), Днепре (22–26 октября), Львове (29 октября – 2 ноября) и Одессе (15 – 19 октября). Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Медиапартнеры фестиваля: Корреспондент, Теленеделя, Vertigo, Нове українське кіно, БЖ, Kinowar, Тиждень.

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