Разборки в маленьком Токио: боевик с Брендоном Ли и Дольфом Лундгреном

Разборки в маленьком Токио смотрите в воскресенье, 25 октября, в 20:00 на НЛО TV!

«Маленькое Токио» – это бандитский район Лос-Анджелеса, где живет много выходцев из страны восходящего солнца. Именно здесь работает полицейский Джонни Мурата (Брендон Ли). У парня есть цель: найти и наказать убийц своих родителей. У него есть веские основания предполагать, что это были члены японской мафиозной группировки «Якудза». Впрочем, сделать это не так легко. К счастью, ему на помощь приходит его напарник – Крис Кеннер ( Дольф Лундгрен ).

Боевик «Разборки в маленьком Токио» – это один из немногих фильмов, где успел сняться Брендон Ли (тот самый, который сын Брюса Ли). В этой картине он достаточно органично смотрится со здоровяком Дольфом Лундгреном. Многие называют эту картину лучше в карьере обоих актеров. Возможно, потому, что здесь прорисована четкая драматическая линия. Правда, здесь немало жестоких боевых сцен – все-таки, это фильм про полицейских и японскую мафию. Но если вы хотите поностальгировать за эпохой боевиков из 90-х – нет ничего лучше.

Смотрите фильм «Разборки в маленьком Токио» в воскресенье, в 20:00, на канале НЛО TV!