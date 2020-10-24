Разборки в маленьком Токио: боевик с Брендоном Ли и Дольфом Лундгреном
Разборки в маленьком Токио смотрите в воскресенье, 25 октября, в 20:00 на НЛО TV!
Боевик «Разборки в маленьком Токио» – это один из немногих фильмов, где успел сняться Брендон Ли (тот самый, который сын Брюса Ли). В этой картине он достаточно органично смотрится со здоровяком Дольфом Лундгреном. Многие называют эту картину лучше в карьере обоих актеров. Возможно, потому, что здесь прорисована четкая драматическая линия. Правда, здесь немало жестоких боевых сцен – все-таки, это фильм про полицейских и японскую мафию. Но если вы хотите поностальгировать за эпохой боевиков из 90-х – нет ничего лучше.
Смотрите фильм «Разборки в маленьком Токио» в воскресенье, в 20:00, на канале НЛО TV!