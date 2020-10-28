Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров отправится на необычную охоту, чтобы поймать ядовитую кобру

28 октября 2020 13:10 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров отправится на необычную охоту, чтобы поймать ядовитую кобру
Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров отправится на необычную охоту, чтобы поймать ядовитую кобру
пресс-служба канала 1+1

Ведущий Дмитрий Комаров в «Мире наизнанку» познакомится с «королем змей» и покажет ферму на крыше небоскреба в Гонконге.

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В новой серии тревел-шоу «Мир наизнанку», которая выйдет на канале «1+1» уже сегодня в 22.45, Дмитрий Комаров покажет зрителям обратную сторону жизни самого крупного китайского мегаполиса - Гонконга. Путешественник познакомится с «королем змей» и отправится на экскурсию по «небесной» ферме.

Гонконг - один из самых густонаселенных городов планеты и важный мировой финансовый центр. Это страна в стране, где есть свой парламент, правительство и законы. «Мир наизнанку» в предыдущих выпусках уже рассказывал, что население мегаполиса составляет около 8 миллионов, а каждый 7 житель здесь - миллионер. Но если посмотреть на город с высоты, то можно заметить, что Гонконг с сотнями самых высоких небоскребов, офисных зданий и торговых центров со всех сторон окружен тропическими джунглями. 

Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров отправится на необычную охоту, чтобы поймать ядовитую кобру / пресс-служба канала 1+1
В этих лесах обитает 52 вида змей, многие из которых ядовитые и смертельно опасные. Проблема со змеями здесь очень серьезная - их можно встретить практически в любой части мегаполиса, а иногда они забираются даже в жилые дома. В Гонконге существуют специальные люди, задача которых - обезопасить население от ядовитых укусов. В народе такую необычную профессию называют «король змей». 

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  «Миру наизнанку» в Гонконге эксклюзивно удалось отыскать человека с профессией «король змей» и получить от него приглашение на совместную охоту. Каким образом удастся Дмитрию Комарову вместе с ним поймать в парке одну из самых ядовитых змей на планету - кобру, зрители увидят в новой серии «Мира наизнанку». 

Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров отправится на необычную охоту, чтобы поймать ядовитую кобру / пресс-служба канала 1+1
А после охоты украинские путешественники попадут в китайский ресторан, где подают только одно древнее блюдо - суп из змеи. По традиции программы, попробует экзотический суп и сам ведущий, после чего поделится со всеми своими впечатлениями. 

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Кроме того, в новом выпуске зрителей ждет открытие еще одной необычной стороны жизни современного мегаполиса. Ранее Дмитрий Комаров уже обращал внимание на проблему отсутствия свободной земли в Гонконге. Но даже в таких жестких условиях изобретательные китайцы придумали, как выращивать в городе свежие овощи и фрукты. Фермеры здесь перекочевали на крыши небоскребов, обустроив там целые «небесные» сады. На экскурсию на одну из таких ферм попадет и команда «Мира наизнанку». 

Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров отправится на необычную охоту, чтобы поймать ядовитую кобру / пресс-служба канала 1+1
Напомним, 

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