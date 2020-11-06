Слепая 2 сезон: почему снится сон об измене мужа

6 ноября 2020 00:08 Александр Кива
Слепая 2 сезон: почему снится сон об измене мужа
Слепая 2 сезон: почему снится сон об измене мужа
пресс-служба

6 октября c 16:20 зрители СТБ увидят четыре премьерных эпизода скриптед-реалити «Слепая» — проекта, который основан на реальных историях.

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Одна из героинь обратится к слепой провидице бабе Любе из-за кошмара —  каждую ночь девушка видит сон, в котором муж ей изменяет.

В последнее время Оксана один и тот же сон: ее муж изменяет ей с неизвестной блондинкой. Но наиболее страшным для нее станет то, что в этом ужасе ее все считают погибшей. Оксана решит узнать, что же означает этот страшный сон-видение. Женщина отправится к бабе Любе.

«Твоего мужа хочет забрать какая-то женщина. Он пока не с ней, но она работает над тем, чтобы он начал тебе изменять...Эта злодейка хочет твоей смерти и ты, не подозревая, помогаешь ей достичь этой цели».

Что означает этот сон? Почему в нем женщина считается умершей? Сможет ли Оксана воспользоваться советом Слепой и избежать смертельной опасности - узнаем в пятницу на СТБ!

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