Слепая 2 сезон: почему снится сон об измене мужа

6 октября c 16:20 зрители СТБ увидят четыре премьерных эпизода скриптед-реалити «Слепая» — проекта, который основан на реальных историях.

Читайте такжеСлепая-2: смотреть онлайн 26 серию (эфир от 23.10.2020) бабе Любе из-за кошмара — каждую ночь девушка видит сон, в котором муж ей изменяет.

В последнее время Оксана один и тот же сон: ее муж изменяет ей с неизвестной блондинкой. Но наиболее страшным для нее станет то, что в этом ужасе ее все считают погибшей. Оксана решит узнать, что же означает этот страшный сон-видение. Женщина отправится к бабе Любе.

«Твоего мужа хочет забрать какая-то женщина. Он пока не с ней, но она работает над тем, чтобы он начал тебе изменять...Эта злодейка хочет твоей смерти и ты, не подозревая, помогаешь ей достичь этой цели».

Что означает этот сон? Почему в нем женщина считается умершей? Сможет ли Оксана воспользоваться советом Слепой и избежать смертельной опасности - узнаем в пятницу на СТБ!