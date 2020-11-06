Умер Михаил Жванецкий: Канал "Интер" посвятит эфир памяти маэстро

6 ноября 2020 18:55 Александр Кива
Умер Михаил Жванецкий: Канал
Канал "Интер" посвятит эфир памяти Михаила Жванецкого
пресс-служба

6 ноября 2020 года на 87-м году жизни скончался знаменитый писатель и сатирик Михаил Жванецкий.

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В субботу, 7 ноября, телеканал посвятит эфир памяти этого выдающегося человека.

В 11:00 «Интер» покажет документальный проект собственного производства «Жванецкий. Одиссея одессита». Этот проект – своеобразное путешествие, размышление сатирика о прошлом, настоящем и будущем. В нем Михаил Жванецкий рассказывает о творчестве, о своем детстве, о маминой квартире, о любимом дворике, где вырос и в который обязательно приходил хотя бы раз в год. Поделился воспоминаниями об отъезде в Ленинград, о работе с Аркадием Райкиным, о возвращении в Одессу и о многом другом.

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Кроме того, создатели картины попробовали проанализировать, в чем особенность одесского юмора? Почему именно в Одессе Михаилу Жванецкому так хорошо шутилось? На эти вопросы попытался ответить не только сам Михаил Михайлович, но и его друзья, которые в разное время выступили прототипами героев его многочисленных миниатюр. Среди них – Роман Карцев, Клара Новикова, Семен Альтов, Андрей Макаревич, участники «Квартета И» и другие знаменитости.

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