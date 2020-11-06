Умер Михаил Жванецкий: Канал "Интер" посвятит эфир памяти маэстро
6 ноября 2020 года на 87-м году жизни скончался знаменитый писатель и сатирик Михаил Жванецкий.
В 11:00 «Интер» покажет документальный проект собственного производства «Жванецкий. Одиссея одессита». Этот проект – своеобразное путешествие, размышление сатирика о прошлом, настоящем и будущем. В нем Михаил Жванецкий рассказывает о творчестве, о своем детстве, о маминой квартире, о любимом дворике, где вырос и в который обязательно приходил хотя бы раз в год. Поделился воспоминаниями об отъезде в Ленинград, о работе с Аркадием Райкиным, о возвращении в Одессу и о многом другом.